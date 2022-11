Dice Campuzano que Stallone le 'tiraba la onda'

Quien fuera Top Model, Carmen Campuzano, dijo en una entrevista televisiva que el famoso Sylvester Stallone le picaba las costillas.

Campuzano, quien llegó a modelar lencería para la marca Christian Dior, dijo: “Hasta me tiró la onda Sylvester Stallone, me acuerdo que lo estaba yo entrevistando y me picaba, y era de las primeras entrevistas que yo hacía. Aparte de que le llego a sacar como una tercera parte, porque él es bajito de estatura”, comenzó a contar la nacida en Ciudad de México.

La mujer que hoy en día imparte conferencias de desarrollo humano y superación de adicciones refirió que el actor que protagonizó importantes clásicos del cine estadounidense como Rocky y Rambo, intentó llamar su atención, eso sí, de forma respetuosa.

“Pero él se daba cuenta y me picaba las costillas por atrás, y yo por acá con el micrófono y el camarógrafo, y él me picaba las costillas”, recordó la mujer a quien el afamado actor de hoy 76 años le hizo una propuesta subida de tono y a cambio le ofreció aparecer como estelar en una próxima cinta de la industria hollywoodense.

“Y me dijo muy audaz que si no quería ser la próxima protagonista de su próxima película”, sin embargo, y pese a lo directo de su propuesta, Stallone no obtuvo su cometido, pues Campuzano se rehusó a pasar la noche con él.

“Pues como no hubo “trikis trikis” serio, porque me estaba invitando a que fuera su cena, bueno, lo vamos a invertir, para que él fuera mi cena de esa noche, casi casi. Sí era muy sugerente el rollo, muy sugerente, entonces quiero decirte que pues no, no se le cumplió porque yo no soy trofeo”, declaró la mujer que llegó a aparecer en la portada de la prestigiosa revista Vogue.

Pero la mujer que ha logrado sobreponerse de las fuertes adicciones que vivió en el pasado afirmó que en aquel entonces no se sintió acosada por Sylvester, pues dentro de todo, fue galante con ella.

“Él era, yo creo que sinvergüenza, coqueto, y como estaba en su momento de fama... porque nunca me faltó el respeto, aclaro, jamás hubo una falta de respeto, sí todo con mucho encanto y sí iba ahí dando a entender, pero no”, recordó Carmen, quien tiempo después se reencontró con el también protagonista de Los indestructibles.

“Y de hecho tuve la oportunidad de convivir un par de ocasiones con él, y con Bruce Willis, que también ese señor se me hace un encanto, aparte de que es divertido y maravilloso”, añadió.

Campuzano ya había recordado esas anécdotas en septiembre de este 2022, así lo dijo al programa Suelta la sopa: “Ellos se quedaron con las ganas, te estoy hablando de un Steven Seagal y un Sylvester Stallone, pero yo no soy trofeo de guerra de nadie”.

En palabras de la modelo, dijo no sentirse arrepentida de haber rechazado a dichas celebridades internacionales, debido a que actualmente cuenta con una pareja con quien se siente feliz. “Yo creo que soy muy afortunada, Dios acomoda todo para bien”, expresó entonces.