Dicen que libro de Britney fue retrasado por Colin Farrell

CDMX.- Un nuevo reporte publicado en una columna de The Sun, asegura que la razón detrás del retraso de cuatro meses del libro de memorias de Britney Spears se debió a dos de sus ex parejas: Colin Farrell y Justin Timberlake.

Al parecer, los dos actores, que tuvieron relaciones sentimentales con la cantante en el pasado, no querían que se revelaran detalles de sus respectivos noviazgos con la "Princesa del Pop".

Timberlake tuvo un romance con Spears a inicios de la década del 2000, mientras que Farrell anduvo con ella fugazmente en 2003. Sin embargo, según fuentes, ambos dejaron una gran marca en la intérprete.

"Los abogados (de Justin y Colin) exigieron ver su libro por adelantado y se mostraron firmes en que se eliminaran algunas de las revelaciones. Todavía hay muchas historias asombrosas, pero Justin y Colin estaban conscientes de lo que se podía decir sobre ellos", señaló una fuente anónima a The Sun.

Spears, quien hace unos meses finalizó su polémico juicio para terminar su tutela y quedar "en libertad", tiene planeado lanzar su libro de memorias el próximo 24 de octubre.

"El proceso legal (de ambos actores) significó que la publicación se retrasara cuatro meses mientras las discusiones iban y venían sobre lo que podría incluirse. Pero eso finalmente se resolvió y su autobiografía está lista para publicarse", puntualizó dicha fuente consultada.

El esperado libro autobiográfico "The Woman In Me" fue anunciado personalmente por Spears este año. junto a la imagen oficial de la portada. De acuerdo con varios expertos, las revelaciones que incluirá pondrán de cabeza a Hollywood y a la industria musical.