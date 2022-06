Diego Luna cambia la narrativa

CDMX.- Cambiar la narrativa al contar historias para exponer y confrontar las diferentes problemáticas humanas que necesitan atención. Desde el punto de vista del actor, productor y director Diego Luna, esto es lo que hace falta para llegar al público de manera más profunda y no sólo sensibilizarlo, sino activarlo; que las historias generen una acción en los espectadores.

"Es indispensable que nos pongamos esa meta. Pareciera que en la complejidad y realidad del mundo en el que vivimos, perder el tiempo contando historias que no aporten, por lo menos es algo que yo hoy ya no quisiera hacer.

"De alguna forma, tengo la ventaja y el gran privilegio de que mi trabajo me permite reflejar lo que me estoy cuestionando y lo que me preocupa. Reflejar también lo que deseo articular o de lo que deseo ser parte. Creo que, en todos sentidos, contar historias es una herramienta que hay que usar con mucha responsabilidad, sabiendo que te vas a equivocar, pero teniendo muy claro por qué tú estás contando una historia. Si no tiene que ver contigo, con lo que te preocupa y ocupa, para qué lo haces ¿no?

"Hay que utilizar nuestras herramientas y los espacios que tenemos para tener incidencia y para ser partícipes de una articulación y transformación que hoy se necesita. Hay muchos temas y cada quien tendrá sus prioridades. Lo que no se vale es la indiferencia, la apatía, hay que involucrarse. En ese sentido, para mí, el cine y el teatro tienen esa capacidad de alcanzar públicos. No deberíamos perder el tiempo. Quizás el gran tema sería ese: la responsabilidad con la que usamos los espacios que tenemos y las herramientas de comunicación que tenemos”, expresó Diego Luna en entrevista con Excélsior.

De ahí los proyectos y temas en los que está involucrado. Uno de ellos es Pan y circo, de Prime Video y La Corriente del Golfo, productora que comparte con su amigo Gael García.

El nuevo especial de la serie a estrenarse el 24 de junio por Prime Video, titulado Discriminar en español, cuestiona por qué La Conquista se usa como símbolo de gloria para unos y agravio pendiente de otros. Es así que viajó a Madrid para que distintas voces hispanoamericanas se reunieran ante tal discusión.

"Hay muchos temas que el episodio termina tocando y hay muchas perspectivas. No podemos hablar ni de México como una cosa, ni de América Latina ni de España como una cosa. No somos una unidad perfecta. En ese sentido, creo que la complejidad del tema es brutal. Hay mucho que discutir en México hacia adentro, primero, y mucho que discutir en cómo nos contamos la historia, los unos y los otros; en cada territorio de Latinoamérica y cómo nos relacionamos”, destacó.

Luna tiene como invitados a la mesa a la periodista Maite Rico, del diario El Mundo; la abogada Carolina Elías, defensora de trabajadoras domésticas migrantes; el escritor Jorge Volpi, el periodista José Andrés Rojo y la activista Gabriela Wiener.