Diez años de un 'horizonte poético'

Suzuky Cortez/El Diario / Isaura Vizcarra López, Roberto Araiza Porras y Jessica Chairez

Chihuahua, Chih.- El programa radiofónico, 'Horizonte Poético' este 2021 celebra su décimo aniversario de estar al aire en Radio Universidad; el cual es conducido Roberto Araiza Porras e Isaura Vizcarra López, quienes se encuentran de manteles largos celebrando un año más difundiendo poesía, pues en cada una de sus emisiones llevan a su audiencia una infinita variedad de poemas en distintos idiomas.

“Hace 10 años surgió esta idea, lo que hice fue enfoque en tocar puertas, para hacer realidad este proyecto de poesía, fui a rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua y con los directivos de Radio Universidad, y después de seis meses de gestiones me brindaron el espacio, y desde ese día ya son diez años los que llevamos al aire”, dijo Roberto Araiza, titular de Horizonte Poético, en entrevista para El Diario.

Dicho programa se encarga de promover y fomentar la lectura, es un espacio de poesía de todos los géneros e idiomas posibles; donde además colaboran la poeta, escritora y docente Isaura Vizcarra López; así como la maestra Jessica Chaires, quienes se sienten afortunadas de formar parte de este espacio dedicado a la poesía.

“Me siento muy orgullosa y privilegiada de participar en este espacio no sólo como conductora, sino como poeta, porque retomo la escritura a partir de que ingreso a este programa, así que esto me ha permitido a mí seguir cultivando mi pasión que he tenido desde niña”, comentó la poeta Isaura Vizcarra.

“Es un proyecto muy bonito en el cual ya tengo cuatro años siendo parte de él, invito a la ciudadanía a que lo sintonice, escuchen poesía, estoy muy contenta de formar parte de este programa”, expresó la maestra Jessica Cháirez.

“Nos hemos internacionalizado, pues hemos hecho la invitación a otros países para que se unan y estamos muy contentos de la buena respuesta que hemos tenido de la gente la que se ha unido a colaborar así como los fieles radioescuchas del programa no sólo del estado grande sino de otros países, ya que se han leído en varios idiomas como alemán, francés, chino y sobre todo en inglés”, contó Araiza Porras.

Además refirió que la tecnología es algo que ha sido parte fundamental para poder tener el contacto con las personas y así poder compartir este gusto por la poesía.

“Es algo muy bonito esto de la poesía, sobre todo por la tendencia que tratamos de sensibilizar e inculcar la poesía a los niños y jóvenes, este programa está abierto para todos”, indicó.

QUE NO SE TE PASE

Programa Horizonte Poético

Se transmite: los domingos

Hora: 3:00 PM

Frecuencia: 106.9 FM de Radio Universidad