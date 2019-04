Diez fotos de Selena que no conocías; tan espontánea

Ciudad de México.- En marzo y abril es inevitable pensar en una joven agraciada con un carisma pocas veces visto, gracias a su sencilez y espontaneidad. El 31 de marzo cumplió 24 años de haber fallecido, y el 16 de abril se recuerda el día de su nacimiento.

Selena Quintanilla se fue precipitadamente y aún no podemos superarlo... No sólo por pensar que no era momento de que nos dejara, sino por imaginar todo lo que pudo haber logrado de estar un poco más en este mundo.

Para recordarla, hoy te traemos una fotogalería con 10 fotos que posiblemente nunca hayas visto de la cantante, y que te recordarán lo increíble que era.

Desde las fotos con famosos como Luis Miguel o El Buki, hasta fotos más sencillas e incluso la última foto que le tomaron antes del ataque perpetrado por Yolanda Saldívar, quien en algún momento confesó por qué había asesinado a Selena.

Hablando de Yolanda Saldívar, también te contamos aquí cómo se ve ahora y cuándo podrá solicitar libertad condicional. Sin embargo, dentro de la prisión incluso se descubrió un plan de las reclusas para matarla para vengar la muerte de la reina del tex-mex.