Chihuahua.- Durante el pasado fin de semana se llevaron a cabo con gran éxito las funciones de la puesta en escena “Notre-Dame de París”, en el atrio de la Catedral de Chihuahua, en el Centro Histórico de esta ciudad, como parte de la apuesta del Municipio por rescatar espacios públicos y ofrecer espectáculos de calidad a las familias chihuahuenses.

Desde temprana hora miles de personas fueron llegando al atrio de la Catedral para poder disfrutar de este espectáculo musical digno de Broadway, en una adaptación libre del chihuahuense Alberto Espino, con música de Richard Cocciante y letra de Luc Plamondon, respetando la versión original de Víctor Hugo.

Los personajes principales como el jorobado Quasimodo, es interpretado por el cantante chihuahuense Carlos Castillo, quien tiene una trayectoria de más de treinta años; mientras que a Esmeralda la interpreta la cantante de origen poblano Carmen Ferrá, quien es soprano miembro del Coro de la Orquesta Sinfónica del Estado de México.

El resto del elenco está conformado por artistas chihuahuenses como Eduardo Meraz, quien interpreta a Claudio Frollo, el archidiácono de la catedral francesa.

Aproximadamente 1,600 personas por función ocuparon las localidades de sillas y gradas que se colocaron frente al escenario, pero cientos de chihuahuenses pudieron disfrutar del espectáculo gracias a las pantallas que se colocaron en los alrededores de la Plaza de Armas.

Próximas fechas

Las próximas funciones son los días viernes 22, sábado 23, viernes 29 y sábado 30 de noviembre, viernes 6 y sábado 7 de diciembre, en punto de las 20:30 horas. Se pide llegar temprano porque el área de boletos cierra a las 20:15 horas y los lugares serán asignados a los formados en una fila especial para que ingresen al lugar a para tomar los lugares que quedaron libres.

De primer nivel

“Notre-Dame de Paris” es un espectáculo musical basado en la célebre novela homónima de Víctor Hugo, cuya versión que es presentada en una adaptación al español original del dramaturgo Alberto Espino, quien ha puesto todo empeño en que la obra sea del agrado de todos los espectadores asistentes.

El espectáculo cuenta con films interactivos y videomapping acompañando la historia, que tiene una duración por función de dos horas, con un intermedio de 15 minutos.

Los boletos

Para que el público pueda disfrutar de este magno espectáculo, se cuenta con gradas y sillas a manera de un foro o teatro al aire libre, donde el atrio de Catedral es el escenario principal.

Los boletos para cada área se reparten de lunes a jueves (previo a los días de las funciones) en un horario corrido de 9:00 a 19:00 horas, en la taquilla del Teatro de la Ciudad y en los módulos de “Notre-Dame de Paris”, instalado en el Centro Deportivo Tricentenario, de Av. Homero 330 y en el Centro Comunitario Dale, en calle Trigésimo Sexta 3402, hasta agotar existencias. Se reparten hasta dos boletos por persona.

Pero las personas que no alcancen boletos para la sección de gradas y sillas no significa que no se podrán ver el espectáculo, pues se tienen instaladas pantallas en la Plaza de Armas para que un mayor número de personas puedan disfrutar de esta puesta en escena.

Para más información se ha habilitado el sitio web www.notredamecuu.com donde viene sinopsis, calendario y todo lo relativo a la obtención de boletos.

El Dato:

Obra: Notre- Dame de París

Autor: Víctor Hugo

Adaptación: Alberto Espino

Actuaciones: Carlos Castillo - Jorobado Quasimodo, Carmen Ferrá - Esmeralda

Escenificación: Luces, sonido, música y mapping