Director de It, en pláticas para 'Flash' con Ezra Miller

Ciudad de México.- El cineasta argentino Andy Muschietti, la guionista Christina Hodson y el actor Ezra Miller, son los nombres que suenan para el nuevo proyecto cinematográfico de Flash.

Con el objetivo de que el Universo de DC, de la mano de Warner Bros, presente un nuevo largometraje en enero de 2020, productores ya están en pláticas con el director de Mamá (2013) e It (2017), para darle vida a la historia del “corredor escarlata” que debutó en las historietas en 1940, creado en 1939 por Gardner Fox y Harry Lampert.

Lo anterior, porque John Francis Daley y Jonathan Goldstein, de quienes se dijo serían los directores (y ya habían escrito borradores del guion), han dejado atrás dicho proyecto de manera voluntaria, de acuerdo con Hollywood Reporter.

Ezra Miller, quien se convirtió en el hombre más rápido en 2016 para Batman vs. Superman: El origen de la justicia, se mantiene dentro de los planes como el protagonista.

Conocido por sus trabajos de horror, Andy Muschietti recaudó con su ópera prima, Mamá, más de 146 millones dólares, en tanto que la adaptación de la obra de Stephen King, It, se convirtió en la película de terror más taquillera con 700 millones de dólares, motivo por el cual también dirigió It: Chapter Two, a estrenarse próximamente.

Además de Andy, para la nueva película de superhéroes, Flash, se tiene pensado incorporar a su hermana Barbara Muschietti, como productora, y a la guionista Hodson, quien escribió Bumblebee y Birds of Prey.

Hasta la fecha, el universo extendido de DC Comics está conformado por: Man of Steel (2013), Batman vs. Superman: El origen de la justicia (2016), Suicide Squad (2016), Wonder Woman (2017), La liga de la justicia (2017), Aquaman (2018) y Shazam! (2019).