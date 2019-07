Director de Terminator 'trollea' a Diego Boneta en la Comic Con

San Diego





Dejen a los niños en casa, "Terminator: Dark Fate" tendrá una clasificación R, que requiere que los menores de 17 años vayan acompañados por un tutor, en Estados Unidos.

El director Tim Miller dijo a la audiencia en la Comic-Con de San Diego que ese no fue siempre el plan, pero los fans lo pidieron.

El panel, con el que comenzó la convención anual para amantes de la cultura pop el jueves por la mañana, también pudo haber tenido la misma clasificación por la cantidad de groserías que dijo Miller.

Arnold Schwarzenegger se ganó 20 dólares tras apostar con su compañero de reparto Gabriel Luna que Miller diría la palabra ‘Fuck’ más de 5 veces.

"Fueron 10”, dijo Schwarzenegger. "Lo conté”

Miller y Schwarzenegger también estuvieron acompañados por Linda Hamilton, quien retoma su papel como Sarah Connor, la debutante en la franquicia Mackenzie Davis y el actor Diego Boneta.

La más reciente película no toma en cuenta lo eventos de la última cinta, "Terminator: Genisys", con Emilia Clarke, que fracasó entre la crítica y el público en 2015. En vez de eso, "Dark Fate" retoma la historia donde la dejó James Cameron con "Terminator 2: Judgment Day" en 1991.

El productor David Ellison le había dicho a Miller que no hizo Terminator tan bien como habría deseado la primera vez con "Genisys" y quería intentarlo de nuevo.

Parte de la estrategia de “hacerlo bien” involucró convocar a Cameron nuevamente para producir.

Por su parte, Boneta dijo:

"Ha sido muy emocionante trabajar con Tim, con alguien que sabe tanto, pero que también se preocupa mucho por la esencia de la película y las emociones de los personajes”.

Fue entonces cuando el actor mexicano narró que hace un año filmaron en Murcia, España, una persecución en coches. El calor era intenso y toda lo que se captó en video de aquella semana y media fue para tan solo unos cuantos segundos de la película y para una ‘explosión menor’.

"Tim me dijo que si no se preocupaba por las emociones de los personajes en las explosiones no habría una buena película”.

Al terminar de hablar, Miller, en tono de broma, le respondió.

"Eso le dije a Diego porque no estuvo en ninguna de las grandes explosiones de la película y no quería hacerlo sentir mal”.