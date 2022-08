Dirige Zack Snyder a Alfonso Herrera en película espacial

Reforma Reforma

Ciudad de México.- El filme espacial de Zack Snyder, Rebel Moon, ideado originalmente por el cineasta para formar parte del universo Star Wars, pinta para ofrecer una historia épica donde guerreros de toda la galaxia serán reclutados para defender una colonia pacífica de una invasión.

Apenas están a media filmación, pero su hechura ya tiene impresionado al mexicano Alfonso Herrera, quien forma parte del elenco, con un personaje aún no revelado, junto a actores como Anthony Hopkins (El Silencio de los Inocentes), Sofia Boutella (Star Trek: Sin Límites) y Michiel Huisman (Juego de Tronos).

Desde abril pasado, el mexicano está inmerso en el rodaje, pero aún le quedan meses de llamado para terminar, pues la trama es tan ambiciosa que se extenderán hasta finales de año. La película se dividirá en dos partes, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

"Zack Snyder entiende la industria, sus necesidades y los abanicos. Él tiene un set tremendamente variopinto, de todas las nacionalidades, es espectacular, prácticamente llegas a un micromundo donde ves y te topas con gente de todos los lugares del mundo.

"Hay gente increíble, actores espectaculares, es un lujo. Cuando voy al set no me la creo, de verdad me siento como un niño yendo a trabajar", aseguró Alfonso Herrera en entrevista durante una pausa del rodaje.

El secreto mejor guardado de Zack Snyder

La trama sigue a una joven misteriosa interpretada por Sofia Boutella, a quien le encomiendan reunir aliados que defiendan un poblado amenazado por el Regente Balisarius.

Si bien el director de La Liga de la Justicia se inspiró también en Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa, su historia contará con montones de efectos especiales, ya que no se ha limitado.

"Trabajar con Zack Snyder es lo máximo, es increíble él y todo su equipo. Es increíblemente respetuoso, la tiene clarísima, llegamos a un set con un director que sabe perfectamente cómo lo quiere hacer, cómo lo quiere contar y los cuadros que quiere.

"Se puede echar a volar literalmente la imaginación porque estás entrando a un foro totalmente verde, ahí sí es 'vamos a jugarle a todo'. Es algo nuevo para mí, nunca había estado en un proyecto de estas características y de esta magnitud", dijo el protagonista de El Baile de los 41.

Zack Snyder tiene experiencia como comandante de mexicanos, pues dirigió a Ana de la Reguera en Army of the Dead, para Netflix, igual que Rebel Moon.

Con los pies muy bien plantados en la tierra

A la par que estrena en Vix su comedia Me Casé con un Idiota, el 24 de agosto, el actor fue nominado como Mejor Actor de Reparto en Serie de Drama en Imagen Awards por la serie Ozark, pero asegura que su verdadero éxito está en no dejar de subir peldaños.

"Me siento feliz y afortunado de poder seguir trabajando, esta es una carrera bastante compleja y ese es el mejor reconocimiento, el mejor premio que puedo tener. Todo lo demás, reconocimientos o tabuladores momentáneos que aparecen, son solamente indicadores de que estás llevando las cosas de la manera correcta", consideró Alfonso Herrera.