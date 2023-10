Dirigirá Chris Rock biopic sobre Martin Luther King Jr.

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El comediante Chris Rock será el encargado de dirigir la nueva película biográfica sobre Martin Luther King Jr., informó Variety.

Rock, de 58 años, y Steven Spielberg están en la fase final de negociaciones para la realización de la biopic sobre el defensor de derechos civiles de los afroamericanos.

El proyecto es respaldado por Universal Pictures, que adquirió los derechos de la biografía "King: A Life" de Jonathan Eig, considerada la biografía definitiva del ícono.

El libro de Eig utiliza nueva información proveniente del FBI y cientos de entrevistas para ofrecer una visión profunda de King, presentándolo como un "individuo valiente pero emocionalmente perturbado que abogaba por la protesta pacífica mientras lidiaba con sus propias debilidades y enfrentaba la persecución gubernamental".

Spielberg, de 76 años, será el productor ejecutivo a través de Amblin Partners, con Kristie Macosko Krieger como productora.

Hasta el momento no se ha anunciado el título ni el elenco de la película sobre del legado de Martin Luther King Jr.

Cabe recordar que Chris Rock ya tiene experiencia como director en filmes como: Head of State (2003), I Think I Love My Wife (2007) y Top Five (2014).