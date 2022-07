Diseñadora mexicana enamoró a Björk con sus creaciones

Reforma Reforma

Ciudad de México.- Cautivar a una artista como Björk no es sencillo, pero los diseños de una tapatía simplemente la conquistaron.

La diseñadora mexicana Vanessa Bon, de 25 años y oriunda de Guadalajara, posee un estilo inspirado en heroínas retro futuristas que llamó la atención de la mismísima cantautora islandesa, también reconocida como ícono de la moda experimental o vanguardista.

A cuatro meses de graduarse de la Licenciatura en Moda de la Universidad de Westminster, donde también estudiaron figuras como Alexander McQueen y John Galliano, en Londres, la artista participó en la Semana de la Moda de ese país con su marca Vanebon. Gracias a ese escaparate llegó a Björk.

"Björk fue la primera artista que me pidió algo hecho a su medida. Ella eligió un diseño que vio en una foto que subí en Instagram, de mi primera colección 'VB2020- Over the Galaxy of the Ultra-Vixens', que presenté en la Semana de la Moda de Londres.

"Fue un evento súper especial. Ella y su equipo me trataron súper bien. Fue un trabajo bien pagado, siempre me tuvieron en cuenta y me dieron crédito en redes sociales. El diseño lo usó en un concierto en Los Ángeles, en el Auditorio Shrine, este año", contó Bon, quien ya diseñó más vestimentas para Björk, las cuales serán reveladas próximamente.

SU INSPIRACIÓN: GUERRERAS FUTURISTAS

La tapatía, quien también ha trabajado para la cantante estadounidense Ava Max y la cantautora japonesa Rina Sawayama, se basa en las guerreras principales de películas retro futuristas para su trabajo, ya que le gusta tomar en cuenta las interpretaciones que existen sobre las mujeres en el futuro.

"Me gusta retomar lo que otros han imaginado y reformular mi propia forma de pensar en el futuro. Ese es un tema central de mi marca. Londres me influenció mucho en mi manera de experimentar con mi propio estilo, y lo que me gusta o no. Esas vivencias en el extranjero y las que tuve creciendo en Guadalajara, también se han mezclado con mi visión del futuro".

A través de su obra, Vanessa Bon busca que las personas se animen a hacer lo que pocos se atreven, que sean diferentes, auténticas y seguras de sí mismas.

"Se me ha acercado gente de Guadalajara que ve lo que hago y le dan ganas de vestirlo, pero me cuenta que muchas veces no se atreve a mucho porque la Ciudad es conservadora. A mí Londres me sirvió para que ya no me importe nada".

Siluetas ultra femeninas, paneles afilados, volumen con estructura, lujosos adornos con materiales bi-tech para crear una fusión de glamour y ropa deportiva, destacan en el sello de la marca Vanebon.

"El futuro lo creamos todos, lo que hacemos en este momento es lo que va a dictarlo. Creo que es importante voltear a ver eso y preguntarnos qué es lo que queremos ver próximamente", agregó Vanessa Bon, quien regresó a vivir a Guadalajara hace año y medio.

Varios de sus diseños están disponibles en el sitio vanebon.com.

PRESENTA COLECCIÓN EN INTERMODA

La marca Vanebon tuvo su primer fashion show en Intermoda el jueves pasado. Ahí presentó "La Sirène", su colección de otoño-invierno.

"En resumen, es una colección como para una sirena intergaláctica. Está inspirada en una amiga que ha sido muy especial para mí y tomé muchos elementos que a ella le gustaban, como el shibari, el mar, el glamour, los brillos y las siluetas sexys.

"Incluí muchas técnicas de alta costura, terciopelo de seda y de algodón. Los colores que destacan son tintos, verde olivo, roza, azul, negro y plateado. Además, incluí muchas lentejuelas y brillos".

ALGUNOS DETALLES DE INTERMODA

- Las piezas mostradas contaron con un cruce entre lo intergaláctico, lo marino, lo futurista y lo mitológico.

- La presentación contó con la colaboración del artista Aldo Coronel, quien hizo diseños o estructuras portables.

- La marca VACR fue la que brindó el calzado de la pasarela.

- El performance musical del neoyorkino Eyibra y la mexicana Nnux, y los audiovisuales de Oswaldo Erréve, amenizaron el evento.