Disfruta Britney Spears de Cancún durante su embarazo

Cancún.- Sin tutela, embarazada y llena de amor junto a su pareja, así es como Britney Spears disfruta de las playas de Cancún.

De acuerdo a TMZ, la intérprete de "Oops!... I Did It Again" fue vista este lunes paseando en una moto de agua con su prometido Sam Asghari.

Durante su paseo, la "princesa del pop" no mostró su abdomen pues utilizó una camiseta blanca y encima un chaleco salvavidas. Asimismo, se mantuvo la mayoría del tiempo con cubrebocas.

Dicho viaje por el mar de México se produce un mes después de que Britney Spears anunciara el embarazo de su tercer hijo.

"Así que me hice una prueba de embarazo y bueno, voy a tener un bebé", escribió la cantante.