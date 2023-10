Disfruta Carlos Santana de una vida supernatural

CDMX.- Carlos Santana, el virtuoso guitarrista mexicano, cree que su música es un medio de transmisión de espiritualidad, pero está convencido de que, para saber si sus conciertos funcionan, su medidor con el público es un poco más carnal: las ganas de sexo.

"Veo al resto de la banda y les digo: 'Estamos haciéndolo bien cuando tocamos, la gente baila y como que quiere hacer el amor, tener sexo'", confiesa en entrevista el intérprete de "Black Magic Woman" y "Evil Ways".

Santana, quien desde los años 60 hipnotiza con sus hábiles dedos rasgueando cuerdas y mezclando blues, jazz, música latina y rock, está en un buen momento de su trayectoria.

Estrenó hace poco en cines Carlos: The Santana Journey, eléctrico documental que repasa la trayectoria del niño que fue, abandonó el violín, abrazó una guitarra, maravilló al Festival de Woodstock y escribió una historia migrante de éxito en EU.

El ganador de 10 premios Grammy se aseguró de que la película, coproducida por el mexicano Leopoldo Gout, no tuviera una narrativa lastimera, sino de victoria.

"Todo ha sido positivo. A la gente le interesa el documental real. No tiene ingredientes falsos ni negativos, no es Hollywood, es la calle. A la gente le encanta que tuve la oportunidad de honrar a mi madre (Josefina) y a mi padre (José), con respeto", afirma el artista de 76 años.

Lo edificante del filme no es retórica publicitaria, pues en el metraje evoca episodios como haber sido víctima de abuso sexual infantil, pero, también, haber perdonado al agresor.

"Quiero traer luz donde hay oscuridad", reflexiona. "Me curo yo mismo diciendo que soy como me hizo Dios, que no estoy manchado de pecado o esto o lo otro. Dios me hizo como un rayo de luz. Esa experiencia que tuve yo, de ser abusado de chiquito... la cosa es perdonar e iluminar".

Tras el documental, Santana considera que su historia quizás funcionaría también en un musical estilo Broadway o una serie "como se la hicieron a Pablo Escobar, pero en vez de drogas que sea música".

"La música sería una mitad, la otra, cómo vivir una vida consistente, presentarte con honor y respeto. Yo nunca he mal representado a los mexicanos ni a los seres humanos, nunca me he presentado borracho ni tarde. La disciplina es muy importante para mí".

El próximo mes, iniciará su tradicional residencia artística en la House of Blues de Las Vegas, pero en paralelo, adelanta, trabaja en un nuevo disco para intentar subirle la temperatura de sus fans.

"Se va a llamar Una Sonrisa Multidimensional".

'YA NO TENGO 17'

En 2022, Santana preocupó por su salud tras desvanecerse en un recital en Michigan, percance que él más tarde acreditó a una intoxicación alimenticia y deshidratación.

El episodio no fue de gravedad ni dejó secuelas, pero sí un aprendizaje al miembro del Salón de la Fama del Rock, originario de Autlán, Jalisco.

"Mi corazón está bien, mis pulmones están bien, todo mi cuerpo está bien, pero me enseñé a reconocer que ya no tengo 17 años, tengo 76 y debo ponerle más atención al cuerpo", reconoce el músico, admirado por B.B. King y Jimi Hendrix.

AYAHUASCA POLÍTICA

La política, estructura corrupta en su opinión, lo tiene desencantado, así que hablar de las elecciones presidenciales en México o en EU no le interesa, pero este apologista de la psicodelia sí da un consejo para los líderes mundiales.

"Quizá no guste lo que voy a decir, pero para mí mucha gente, desde el Papa a los presidentes, necesitan tomar ayahuasca, para que se acuerden lo que sabía Jesucristo, con él no había división, separación ni concepto de superioridad, inferioridad, no había bandera ni frontera ni carteras".

DUETOS, CON MUJERES

Santana, quien está casado con la baterista Cindy Blackman, ha dicho que no desea convertirse en una rocola vieja, por lo que busca llegar a las nuevas generaciones, y suelta nombres de algunos deseos para colaboraciones.

"Me gustan las mujeres. Orianthi es una guitarrista muy buena, y también HER. De hombres, hay algunos, pero no tantos. Me gustaría compartir con Derek Trucks".