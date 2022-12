Disfruta Daniel Craig poder ser versátil en sus proyectos

Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- Daniel Craig dice que se la está pasando como nunca interpretando a Benoit Blanc, protagonista de la franquicia de misterio Knives Out. Un detective tan extravagante como perspicaz.

No es que el británico se haya olvidado de sus 15 años y 5 películas como el agente James Bond. Esos gélidos y a menudo oscuros thrillers, subraya en una entrevista telefónica, le supusieron, también, gozo y orgullo extremos.

"Es algo sorprendente poder encarnar a un personaje increíble por tantos años y que después te llegue otro y poderlo extender. Me considero alguien sumamente afortunado", dice el actor.

Creado por Rian Johnson, quien se inspiró en las novelas de Agatha Christie, Blanc debutó en la pantalla en 2019. En Entre Navajas y Secretos, desenmascaró al responsable de la muerte de un aclamado novelista en una mansión de Massachusetts.

La historia, que refrescó el olvidado género del "whodunit", encantó a la crítica y al público. Netflix, de acuerdo con reportes, pagó a Craig 100 millones de dólares para que repitiera el papel por dos películas más.

Glass Onion: Un Misterio de Knives Out, la segunda de la trilogía, llegará al servicio de streaming el 23 de diciembre. Embarcará a Blanc rumbo a una isla griega propiedad de un multimillonario de la tecnología, quien decide jugar a su asesinato con un grupo de amigos.

El contraste entre lo que hacía con el icónico 007 y lo de ahora con Blanc ha llamado la atención de muchos, y no sólo por la manera de resolver problemas de ambos. En Casino Royale (2006), de Bond, por ejemplo, Craig deslumbró con su esculpido físico saliendo del mar con un pequeño bañador azul.

En Glass Onion también dará de qué hablar, tomando el sol con un traje de baño... en dos piezas, a rayas y digno de museo. Pero no es que uno u otro personaje, uno u otro género, hagan más feliz a Craig.

"Sólo soy un actor. La gente me entrega un guion, yo lo leo y digo: 'Oh, yo puedo actuar eso'. O: 'No, no puedo actuar eso'. Al interpretar a Benoit, pongo el máximo esfuerzo posible. Es un reto distinto al de Bond.

"Pero ambos son retos y yo me desafío así para ganarme la vida. Siempre aplico el mismo método: trabajar lo más duro que puedo y ser el mejor posible".

Blanc también dista mucho de ser el letal conquistador de chicas que era Bond. En Glass Onion se confirma (no es spoiler, pues lo ha revelado su director) que es gay, y se le verá brevemente viviendo con su novio.

"(La sexualidad del personaje) no fue una gran conversación, sólo nos hacía sentido que lo fuera. No hubo debate", aclara Craig, quitándole importancia al dato.

De 54 años, el intérprete está en las nubes encarnando a Blanc, un superdotado de la deducción. Le agrada, sobre todo, que a diferencia de Bond sea alguien interesado en las historias de todos a su alrededor.

"Me gusta su curiosidad por todo y por todos. Esa es su técnica: sentir genuino interés en las personas, en sus historias, en lo que tienen que decir. Por supuesto, él busca culpables. Quiere que la gente se sienta cómoda con él. Es como un confesor".

El significado del éxito

En octubre pasado, Daniel Craig recibió la misma condecoración que, en las novelas de Ian Fleming, ostenta el personaje de James Bond. La Orden de San Miguel y San Jorge le fue entregada, por la Princesa Ana, por su contribución al cine.

"Fue un honor increíble ser condecorado así, ser, supongo, reconocido por algo que he hecho en la vida. Recuerdo que fue un día lleno de orgullo. Mi madre y mi familia me acompañaron", evoca.

La distinción se suma a incontables premios que ha recibido. Los reconocimientos no son, sin embargo, confirmación del éxito, palabra que para él tiene un significado más terrenal y privado.

"Para mí el éxito es que mi familia tenga salud", dice el esposo de la actriz Rachel Weisz y padre de dos hijos.