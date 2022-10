Disfruta Leonardo de Lozanne su faceta como solista

CDMX.- Sin tenerlo en el radar, como un objetivo o una misión profesional, Leonardo de Lozanne concibió Espacial Colonial, su tercer disco de estudio.

Emblema del rock en español nacional, sex symbol de su generación, el músico anticipó las piezas del álbum con "Lluvia de Fuego", "Polvo Cósmico" y "Delicadamente", y hace unos días estrenó "Letras de Amor", con video clip incluido.

"Es un disco que no planeaba, surgió muy casual. No tengo expectativas, me siento muy orgulloso y satisfecho con el trabajo que hicimos. Nunca me obsesiono con las cantidades de escuchas, con lo que suceda" expresó Leonardo de Lozanne en entrevista.

Antes integrante de Los Concorde, y aún de Fobia, banda con la que realiza la gira de los 35 años, el esposo de Sandra Echeverría editó Series de Ficción (1999) y Turistas (2002) en su faceta en solitario.

Justo después de recibir el premio Canacine por su canción "El Mundo Bajo el Brazo", que hizo para el filme La Vida Inmoral de la Pareja Ideal, de Manolo Caro, le entró la curiosidad de ver qué más podía hacer solo.

Eso fue en el 2016 y para el 2019 se juntó con Christian Jean, de Reyno, y empezó a darle forma al material, pero hicieron los sencillos sin contemplar el disco.

"Ambas facetas (la de grupo y la de solista) son muy padres, estar en una banda es como estar en una tribu, cada quien tiene sus pensamientos, hay que empatar ideas, y cada quien piensa que es su grupo y se vuelve más difícil.

"Estar en el grupo es sólo un concepto y nada más; en el caso de solista, es lo mío, es lo que me gusta, es lo padre. Si estás un poco solo, hay más libertad, hay más responsabilidad".

Su mundo, su estilo musical

Modelo, realizador, productor e influencer, Leonardo de Lozanne colaboró con su amigo de toda la vida, y compañero en Fobia, Cha!, para la realización del concepto gráfico y audiovisual del material, y lo cual expone en los clips, siendo el último el que rodaron en el Teatro Fru Fru.

"Hay que ver los videos previos para entender este último, pero la historia es muy padre y el Fru Fru es icónico y tiene tantas historias".

Sobre lo que suceda con Espacial Colonial, el músico recalcó que no tiene ni expectativas ni presión por las calificaciones o reproducciones que obtenga.

"No me obsesiona, ahora como solista, ya no. Al principio sí, porque tenía un contrato con una transnacional, adelantos de regalías, era cumplir con ciertos requerimientos, que si vendes tal, puedes tener presupuesto para el video. Y ahora estoy más libre", puntualizó el intérprete de "Cómplices" y "Fuerza".

Sorprenderá en el Vive Latino

Actualmente en cartelera teatral con el montaje La Clase, del cual es protagonista, Leonardo de Lozanne contó que ya fue confirmada su participación en el Vive Latino, y tanto para este show, como para los que se presenten en su faceta individual, hará algo muy distinto a lo que le conocen en Fobia.

"El show lo voy a montar con gente que no hace shows de rock, sino de teatro. Pura gente de teatro. Los que estamos en el escenario vamos a ser músicos, bailarines, es una cosa más de expresión corporal y teatral que de rock, así que va a ser un poco desconcertante verlo", adelantó De Lozanne.