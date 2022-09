Disfruta y apoya

Tomada de Facebook

“A tu ladito”, “Jengibre con limón”, “Nos pienso por los dos”, “Ven ven ven”, son canciones plasmadas de historias personales, amores, desencuentros, viajes y poesía del músico y cantautor Ricky Martínez, que este jueves 8 de septiembre interpretará y sonaran en su primer concierto como solista que ofrecerá en el Teatro de la Ciudad, en punto de las 7 pm.

Es un evento donde en el escenario se desbordará el talento chihuahuense, ya que Ricky estará acompañado por los talentosos músicos como: Carlos Ortiz en la batería, Jerry González en el bajo, Iván Almanza en la guitarra y Evelyn Briones en el piano y saxofón. También tendrá invitados especiales como la cantante Nora González, la charra millennial; Juan Jesús Rivera Cervantes “Pinwi”, vocalista de la agrupación Semáforo Reggae; así como el dueto Rocé, integrado por los cantantes Rocío y César, quienes serán los encargados de abrir este concierto.

Es un evento a beneficio para Ricky y su familia, para que puedan continuar adelante y solventar gastos, debido a que lamentablemente se incendió su casa y en este hecho lo perdieron todo, además hace unos días los desalojaron del local que rentaban donde tenían su negocio ‘Momposina Café’, el cual era su fuente de ingresos.

“Durante la pandemia sobreviví haciendo música, componiendo canciones para artistas, hice todo lo posible para que ‘Momposina Café’ no quebrara, fueron 10 años donde se creó una comunidad muy bonita, además era un foro para muchos artistas se dieran a conocer y presentaran su trabajo, pero tristemente en días pasados cerró sus puertas, porque nos desalojaron y aún no sé que vaya a pasar, ahorita estoy enfocado en este concierto”.

“El Instituto de Cultura del Municipio me ofrecieron el Teatro de la Ciudad como apoyo para dar un concierto que fuera a beneficio para mí y mi familia, lo cual agradezco infinitamente, se grabará el concierto en vivo para spotify, va a hacer un evento muy bonito, y estará Sebastián Gallegos en los visuales”, contó Ricky en entrevista para El Diario.

Un concierto para disfrutar y apoyar Ricardo Martínez Rocha, mejor conocido como “Ricky Martínez” en el medio artístico, es percusionista y cantautor chihuahuense, que ha ofrecido distintos conciertos por Estados Unidos, México y Canadá, ha ido abriendo camino dentro de la industria musical, el artista chihuahuense ha tenido buena aceptación por parte del público, y hoy la comunidad artística, así como el Instituto de Cultura del Municipio se unen para apoyar a su colega y amigo que hoy lo necesita.

“Realmente estoy muy agradecido por mis amigos, colegas, el Instituto de Cultura, y el público que siempre me ha apoyado, todo ese apoyo realmente es lo que nos ha mantenido a estar tranquilos y con las ganas de continuar adelante a pesar de la adversidad, es un apoyo incondicional lo cual estaré eternamente agradecido, además hemos estado ensayando bastante”, reveló.

Un artista completo

Sus dones lo hacen un artista completo, pues no solo hace disfrutar de su música, sino por medio de ella da terapia para niños con necesidades especiales, desde hace 14 años creó un proyecto denominado “Ritmo Terapia” en el que se utilizan la neuro-frecuencia de los tambores, para regular el tono muscular de los niños y estimular el pensamiento matemático, la comunicación, el lenguaje a través de las frecuencias que emiten tambores específicos.

“De hecho me prestaron el Teatro de la Ciudad dos fechas y la próxima fecha será 4 de noviembre, donde ofreceré un concierto de musicoterapia para niños y papás, próximamente brindaré más detalles, los invito a que me sigan en mis redes sociales para que sepan de todo lo que ando haciendo, es un proyecto muy bonito que ha dado resultados muy grandes a nivel terapéutico, también he ofrecido conferencias y talleres para maestros para que lo apliquen como herramienta en sus clases, la música es medicina para todos y más ahora que hay una carencia de afecto y contacto, entonces se necesita buscar más cosas para ayudar a reforzar ese aspecto de la educación de la inclusión de los niños es vital”, indicó.

Su pasión por la música comenzó a los ocho años, se inició en El Centro de Estudios Musicales con el maestro Manuel Bernal. Como percusionista ha vivido un sinfín de experiencias y retos, uno de ellos que marco su carrera musical como el adicionar en el Cirque du Soleil, además estuvo viviendo en Canadá y New York y las audiciones que realizó fueron en Las Vegas y Tokio. Aunque no ha sido un año nada fácil para Ricky, a pesar de las adversidades, su actitud positiva ante la vida es lo que lo caracteriza, y siempre de la mano de la música.

“Dios es muy grande, la verdad que no dejo de sentirme bendecido y protegido del mundo, mi esposa y mi hija están a mi lado con salud y eso me basta, cuando uno toca fondo, sabes que puedes salir una y otra vez adelante, es difícil, cansado y triste, pero siempre para adelante”, puntualizó.