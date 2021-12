Disminuye inflamación en el cerebro de Carmen Salinas

Reforma

Ciudad de México.- Mientras se mantiene bajo el cuidado de varios médicos en la Ciudad de México, familiares de Carmen Salinas aseguraron que la salud de la comediante ha mejorado bastante los últimos días.

"La buena noticia es que ya no tiene derrame", confirmó María Eugenia Plascencia, hija de la actriz, a su salida del hospital en un encuentro con varios medios de comunicación.

Este sábado 11 de diciembre, Salinas cumplirá un mes de haber ingresado a un hospital de la capital, donde permanece en estado de coma luego de una fuerte caída en el baño.

"Sigue delicada. Le quitan el respirador, está respirando, pero después se lo vuelven a poner para que descanse. Sigue con sus movimientos", aseguró María Eugenia.

"Diario tiene terapias con su terapeuta, ejercicios de brazo, de pierna; se ponía tensa, porque se ve que no le gustaba".

Por su parte, la nieta de la actriz, Carmen Plascencia, compartió al programa Hoy que, de acuerdo con los doctores, la última tomografía de Salinas mostró que la inflamación que tenía en el cerebro disminuyó.

"Todavía no hay conciencia, la sangre (en su cerebro) es la mínima, pero todavía no hay una respuesta. No podemos decirles que ya despertó. Todavía sigue muy dormida", señaló la nieta.