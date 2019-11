Disney Plus presentó fallas en su primer día de servicio

Disney Plus (Disney+) presentó una serie de fallas durante el día de su lanzamiento en Estados Unidos. Usuarios reportaron a través de redes sociales que el nuevo servicio de streaming presentó una serie de problemas, principalmente a la hora de reproducir un video o iniciar sesión.

El sitio DownDetector reportó que las fallas de Disney Plus comenzaron a las 06:08 horas EST. Un comunicado, Disney señaló que la empresa buscó la forma más rápida de solucionar los problemas ocasionados por “una gran respuesta” al nuevo servicio.

Usuarios compartieron en redes sociales que además tuvieron problemas para contactar al servicio de soporte. Según la compañía, las fallas se deben a que existen muchos intentos de conexión al mismo tiempo, un problema común durante el día de lanzamiento de servicios similares.

Bajo el hashtag #DisneyDown, en Twitter los usuarios se quejaron de una serie de fallas, principalmente por no poder ver la nueva serie de Star Wars, The Mandalorian, así como otros contenidos.

“La demanda del consumidor para Disney+ excedió nuestras altas expectativas. Estamos encantados con esta increíble respuesta y estamos trabajando rápidamente para resolver el problema actual. Les agradecemos su paciencia”, señaló la compañía en su cuenta de Twitter.

La empresa fundada por Walt Disney, promueve una suscripción que incluye todos sus servicios en streaming, es decir, Disney Plus, ESPN Plus y Hulu, por un costo de 12,99 dólares mensuales.

El paquete está disponible desde este 12 de noviembre sólo en Estados Unidos. El precio será de 5 dólares menos al mes si cada servicio se contrata por separado. También tiene un costo menor al del plan más popular de Netflix en EEUU, que es de 13 dólares.

Además del contenido ya producido que puedan ofrecer, entre este las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), Disney apostará por la producción de contenido original, como ya lo han hecho Netflix y Amazon Prime Video.

Las series y películas de súper héroes son dos de las grandes ofertas del nuevo servicio (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

El gigante del entretenimiento tiene interés por reinventar sagas de Fox, empresa que compró a principios de este año por USD 71.300 millones y mencionó títulos como “Cheaper by the Dozen”, “Diary of Wimpy Kid”; aunque no nombró a “Home Alone”, la historia del niño que pasa solo en casa la Navidad también podría formar parte de ese plan.

Otro plan es la creación de programas de Fox que se estrenaría en Hulu y después pasarían al canal tradicional, informó Iger. Por si fuera poco, ofrecerán los éxitos recientes del UCM, como “Capitana Marvel”, “Avengers: Endgame” y las próximas series de la fase 4, entre las que estarán “Falcon y el Soldado del Invierno”, “Loki” y “What if…?”.

La saga de Star Wars será otro de los fuertes de la nueva plataforma de streaming, de la cual forma parte la serie “The Mandalorian”, protagonizada por el mexicano Diego Luna.

En México el servicio estará disponible en 2020 (Foto: Shutterstock)

El despliegue de contenido de Disney será el primer caso de un viejo lobo de Hollywood compitiendo con las gigantes tecnológicas que alejaron a la audiencia de la televisión de paga. En abril, anunciaron el costo inicial de su servicio, 7 dólares, casi la mitad del plan básico de sus principales competidores.

Apple también lanzará su propia plataforma, Apple TV+, a finales de este año. HBO Max, el servicio de streaming del canal de televisión estadounidense, saldrá en 2020 y, de acuerdo con algunas filtraciones, el costo de suscripción superará los 15 dólares al mes.

Disney Plus sólo está disponible en Estados Unidos, por lo que los usuarios de México tendrán que esperar hasta el 2020.





Fuente: infobae.com