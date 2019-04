'Diversión, más que trabajo'

Chihuahua, Chih.- El próximo jueves 2 de mayo se realizará la 68ª edición del certamen Miss USA correspondiente al año 2019, desde el Grand Sierra Resort, en Reno, Nevada.

Las candidatas provenientes de los 50 estados del país y el Distrito de Columbia competirán por el título, para lo cual deben lucir bellas en todo momento de su estadía en Reno, a donde llegaron desde hace una semana.

Para eso, un séquito de estilistas acompañan a las candidatas en cada presentación que tienen y uno de los peinadores es el chihuahuense Sergio Salinas, quien año con año es convocado al concurso.

Rutina pesada

“No es un trabajo, es una diversión, y aunque es una rutina pesada, es muy satisfactoria cuando amas lo que haces”, dijo sonriente en entrevista exclusiva vía telefónica para El Diario, desde Las Vegas.

“Estoy peinando para dos concursos, Miss Teen & Miss USA 2019, concursos que se realizan a la par para elegir a la más bella de la Unión Americana menor y mayor de edad”, comentó.

“Desde hace varios días fuimos convocados, previo al certamen para acompañar a las concursantes a entrevistas de televisión, comerciales del concurso, promoción de los productos patrocinadores y muchas cosas que diariamente hacen y debemos como estilistas mantenerlas impecables para que luzcan siempre hermosas”, aseveró.

Mucha seguridad

En el evento presentado por Nick Lachey, Vanessa Lachey y Carson Kressley, el peinador chihuahuense dijo sentirse preparado y tener muchas tablas para la gran final, ya que “es una corredera de mujeres por la sala de peinadores. Nos llegan una tras otra y debemos estar siempre listos para dejarlas bellas cada vez que entran a escena y que puedan lucir espectaculares en sus peinados y maquillaje”.

“Nuevamente me convocaron a Miss USA, por lo cual me siento honrado y bendecido, ya son varios años que me invitan y siento que eso me da mucha seguridad, cuando llegan las chicas y me piden que las deje muy bellas.

Si ya de por si lo son, no necesitan tanto, pero hay que dejarlas al cien”, dijo sonriendo.

Muy preparadas

También, el peinador chihuahuense dijo que en esta edición ve a las chicas mucho más preparadas en cuanto a modelaje y que tienen mucha seguridad en sus respuestas.

“De las 51 concursantes, a la mayoría la veo con mucha preparación, caminan con mucha seguridad, se expresan muy bien y a más de tres las veo sin nervios, muy preparadas intelectualmente, siguen las reglas y contestan con mucha inteligencia”, aseguró.

“En este momento (el jueves 25) están en ensayos para la preliminar y show final, ahí les enseñan cómo se moverán cada una en sus espacios para en caso de ser llamadas semifinalistas y finalistas, sepan que hacer y hacía dónde pararse”, prosiguió en la llamada.

Gran respaldo

Sergio Salinas pertenece al equipo de estilistas de la compañía de cosméticos CHI, y dijo “me siento muy alagado porque me eligieran nuevamente, es el octavo concurso al que asisto y contar con un gran respaldo como lo es esta compañía me llena de orgullo, porque además los productos

son excelentes para trabajar y nos ayudan mucho para peinar a las concursantes”, enfatizó.

Peluquero no estilista

Salinas, quien más que estilista se define como peluquero, comenzó a los catorce años, cuando se dio cuenta que arreglar el cabello era su profesión. Luego de tomar algunos cursos comenzó a trabajar en una peluquería y luego se graduó como Técnico Estilista.

Ha hecho academias de especialización que lo han llevado hasta peinar en Miss Universo.

“Amo lo que hago, me gusta mucho ver a las mujeres como llegan a mi salón, aveces se ven como apagadas y cuando salen se van llenas felices, brillan con luz propia con una ‘ayudadita”, acotó expresando una sonora carcajada.

“La habilidad de ser peluquero se me dio desde que veía programas en la televisión y que ensayaba con mi familia. A mis hermanas y a mi mamá las sentaba y les hacía peinados para ensayar. Ya luego ellas me ponían a mí a peinarlas cuando había una fiesta”, recordó.

Apoyo familiar

Agregó que sin el apoyo de su familia, no cree que haya podido llegar tan lejos. Agradece a Dios, a su esposa e hijos, todas las oportunidades que se le han brindado con su trabajo, el cual dice, “yo sólo lo hago con mucho gusto, porque me encanta, no me veo haciendo otra cosa”.

Tiene su salón de belleza en la calle Mauricio Corredor número 5116, en la colonia Panamericana e invita a que lo visiten.

[email protected]





Síguelo en: www.facebook.com/sergio.salinas.752