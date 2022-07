Divierte a Humberto Zurita dar vida a 'El Galán'

CDMX.- La escena que Humberto Zurita filmó en los últimos días de la serie 'El Galán. La TV lo cambió, él no' fue totalmente de telenovela: arrancó con un padre que le impedía a su hija casarse con un albañil, alguien sacó una pistola, se reveló un embarazo y que había un impostor.

Aquellas fórmulas del melodrama son tan conocidas para Zurita como para el personaje que interpreta en el programa, Fabián Delmar, una gloria de la televisión mexicana.

Esa coincidencia divierte al actor, quien valora la historia porque la ve como una parodia de toda su carrera, algo que llevará más lejos en la segunda temporada, la cual ya culminó su rodaje para estrenarse el próximo año.

"Me permite entrar en este juego en el cual puedo interpretarme un poco a mí mismo y ahí sí burlarme de todo lo que pudo haber pasado con mi vida. Nunca me creí eso (un galán)", reflexionó el actor en entrevista, en una pausa de la filmación.

"Si habláramos de eso, sería de los estereotipos, del 1.85 para arriba, guapo, ejercitado, cosas que yo no tengo. Cuando me dan muchas ganas de hacer ejercicio, me acuesto hasta que se me pasan, prefiero ejercitar mi cabeza".

La primera temporada de la serie de Star+, estrenada en junio, fue un éxito: se convirtió en una de las más vistas de la plataforma.

Como protagonista de telenovelas clásicas, incluidas El Maleficio y Bodas de Odio, Zurita se inspiró en antiguos colegas para crear su papel, pero en esta temporada le prestará más de sí mismo, pues Delmar logra salir del olvido.

"En la primera fui otro personaje, uno más naif e ingenuo que se había quedado en ese pasado, ahora está entrando en la realidad-ficción en la que está viviendo. Son muchos los fenómenos que necesitas para, a mi edad, seguir protagonizando.

"También se lo debo a que la televisión cambió, hay plataformas y nos dan la oportunidad de hoy en día cambiar los géneros que era lo que a mí me importaba como un actor de teatro, donde mi abanico y mi espectro era muy amplio", destacó Zurita.

Si Melina Leclerc (Ana Claudia Talancón) le puso piedras en el camino a Delmar cuando regresó, ahora serán aliados para salir de la "cancelación" del público, que se deja guiar por otro enemigo del actor, Francisco Zongolica (Julio Bracho).

Incluso ambos tendrán que usar ideas propias y hasta transformar una bodega de Tepito en un estudio televisivo.

"Melina se transforma por completo, pasa algo que hace que le cambie la vida absolutamente y llega a tocar fondo como nunca lo hizo. De ahí en adelante resurge como el ave fénix, de entre las cenizas, y sale más triunfadora, completa y segura.

"Eso la enriquece de una forma impresionante, en cada capítulo hay un arco dramático nuevo. Ha sido un reto hermosísimo, lo estoy disfrutando al máximo", dijo Talancón.

La temporada tiene guiños a la actualidad, pues Zongolica es un actor que se convirtió en experto en redes sociales, motivado por el resentimiento que le tenía a Delmar, que siempre le ganaba los papeles.