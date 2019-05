Doble de Milla Jovovich pierde un brazo en filmación

Olivia Jackson, la doble de Milla Jovovich perdió el brazo izquierdo durante la filamación de'Resident Evil: The Final Chapter'.

El 5 de septiembre la también gimnasta conducía una motocicleta, pero al parecer una falla técnica hizo que se estrellara con la grúa de la cámara móvil, pues debía levantarse.









"Había una Mercedes SUV con una grúa en el costado y una cámara, al final de la misma, que se mueve. Yo debía conducir hacia el vehículo de la cámara. Estaba viendo en la dirección opuesta con la cámara comenzando en el piso, se suponía que debía levantarse y pasar por encima de mí, pero simplemente no la alzaron", explicó en una entrevista al Daily Mail.

Debido al golpe, la actriz permaneció 17 días en coma inducido, y con múltiples lesiones en todo el cuerpo, las cuales llevaron a que se le amputara el brazo izquierdo en diciembre del mismo año.









Fue el inicio de una revolución personal que la llevó a alejarse de los escenarios, pero que también le ha dado para valorar la vida.

"A veces, cuando veo mi muñón en el espejo, siento una oleada de tristeza, pero no tiene sentido sentirme mal, no hará que mi brazo vuelva a crecer. Solía extrañar mi cara vieja, pero ahora me peino el cabello para caer hacia adelante y ocultar la gran cicatriz", agregó.

Antes de su accidente, Jackson también participó en 'Mad Max', 'Guardianes de la Galaxia' y 'Vengadores: La era de Ultrón'.

Ahora, sigue el proceso de una demanda que interpuso ante los tribunales sudafricanos en contra de la productora Road Accident Fund, mientras se sigue asimilando como es.