Doble nominación póstuma para Chadwick Boseman

Reforma

Ciudad de México.- Chadwick Boseman, quien falleció en agosto pasado a consecuencia de cáncer, recibió este jueves una doble nominación póstuma para los Screen Actors Guild Awards.

El protagonista de Pantera Negra aspira a la estatuilla como Mejor Actor en una Película por su papel en La Madre del Blues, y como Mejor Actor de Reparto en una Película por Da 5 Bloods.

Boseman también fue nominado en una doble categoría para los Premios Image NAACP, además de aspirar al Globo de Oro como Mejor Actor.

Los aspirantes a los premios del Sindicato de Actores de Hollywood se anunciaron en una transmisión vía Instagram, conducida por Lily Collins y Daveed Diggs.

En la categoría de Mejor Elenco de Película destaca por su diversidad, tres de ellas con actores en su mayoría negros, Da 5 Bloods, One Night in Miami y La Madre del Blues; uno de intérpretes de origen asiático, Minar; y El Juicio de los 7 de Chicago, con estrellas de diversas ascendencias.

Boseman competirá con Riz Ahmed, Anthony Hopkins, Gary Oldman y Steve Yeun en la categoría de actor principal, mientras que Sasha Baron Cohen, Daniel Kaluuya, Jared Leto y Leslie Odom Jr. serán sus contrincantes en la otra.

Por el lado de las mujeres, el rubro de Mejor Actriz lo aspiran Amy Adams, Viola Davis, Vanessa Kirby, Frances McDormand y Carey Mulligan. Maria Bakalova, Glenn Close, Olivia Colman, Helena Zengel y Yuh Jung Youn van por el premio a Mejor Actriz de Reparto.

En las categorías de televisión, The Crown y Schitt's Creek se impusieron con cinco nominaciones cada una en drama y comedia, respectivamente.

La producción de Netflix sobre la vida de la Reina Isabel II fue nominada a Mejor Ensable de Serie Drama junto con Better Call Saul, Bridgerton, Ozark y Lovecraft Country.

Mientras que para Mejor Ensamble de Serie Comedia están consideradas Dead To Me, The Flight Attendant, The Great, Ted Lasso y Schitt's Creek.

La ceremonia de los SAG Awards se celebrará el 4 de abril.

Lista completa de nominados:

Mejor Ensamble en una Película

Da 5 Bloods, One Night in Miami, La Madre del Blues, Minar y El Juicio de los 7 de Chicago

Mejor Actor en una Película

Chadwick Boseman, Riz Ahmed, Anthony Hopkins, Gary Oldman y Steve Yeun

Mejor Actriz en una Película

Amy Adams, Viola Davis, Vanessa Kirby, Frances McDormand, Carey Mulligan

Mejor Actor de Reparto en una Película

Sasha Baron Cohen, Chadwick Boseman, Daniel Kaluuyah, Jared Leto, Leslie Odom Jr.

Mejor Actriz de Reparto en una Película

Maria Bakalova, Glenn Close, Olivia Colman, Helena Zengel y Yuh Jung Youn

Mejor Ensamble en una Serie Drama

Better Caul Saul, Bridgerton, The Crwon, Ozark y Lovecraft Country

Mejor Actor en una Serie Drama

JasonBateman, Josh O'Connor, Sterling K. Brown, Bob Odenkirk yRegé-Jean Page

Mejor Actriz en una Serie Drama

Gillian Anderson, Olivia Coleman, Emma Corrin, Laura Linney y Julia Garner

Mejor Ensamble en una Serie Comedia

Dead To Me, The Great, Schitt's Creek, Ted Lasso, The Flight Attendant

Mejor Actor en una Serie Comedia

Nicholas Hoult, Dan Levy, Eugene Levy, Jason Sudeikis, y Ramy Youssef

Mejor Actriz en una Serie Comedia

Christina Applegate, Linda Cardellini, Kaley Cuoco, Annie Murphy y Catherine O'Hara

Mejor Actor en una Película para Televisión o Serie Limitada

Bill Camp, Daveed Diggs, Hugh Grant, Mark Ruffalo, Ethan Hawke

Mejor Actriz en una Película para Televisión o Serie Limitada

Cate Blanchett, Nicole DKidman, Anya Taylor-Joy, Kerry Washington y Michaela Coel

Mejor Ensamble de Dobles de Acción en una Serie Comedia o Drama

Westworld, The Boys, The Mandalorian, Cobra Kai y Lovecraft Country

Mejor Ensamble de Dobles de Acción en una Película

Da 5 Bloods, Mujer Maravilla 1984, Mulán, El Juicio de los 7 de Chicago y News of the World