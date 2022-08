'Doblemente Embarazada 2' suma más enredos

CDMX.- Han pasado 10 años de aquellos días en los que Javier (Gustavo Egelhaaf) y Felipe (Matías Novoa) competían por el amor de una mujer. Ahora ambos forman una familia juntos y son los padres de las pequeñas Sol (Valery Sais) y Luna (Paola Real).

En casa las cosas funcionan bastante bien, los dos duermen en la misma cama, se reparten las tareas para cocinar, llevar a sus hijas a la escuela y jugar con ellas, pero empiezan a cuestionarse si no les falta un toque femenino.

Tienen una idea loca para resolverlo: invitarán a sus respectivas novias a una vacaciones y la mujer que se gane antes el corazón de Sol y Luna será a quien deberán darle el lugar de la madre en la película Doblemente Embarazada 2, que se estrena mañana en Amazon Prime Video.

"Todos anhelamos un hogar e hijos, pero es complicado. Encontrar a dos hombres que lo están logrando solos es el pastel ya servido y se vuelve superatractivo por la sensibilidad que tienen ambos a la hora de llevar a dos niñas tan maravillosas.

"Lo que más me gusta de esta historia es que nos hace ver que el hombre también puede ser papá y mamá, nosotras (las novias) nada más venimos a meterle nuestro toquecito y ser la cereza del pastel", consideró en entrevista Michelle Renaud, que interpreta a Camila.

Ni Camila ni Antonia (Carmen Aub) tienen idea de la competencia, pues es la primera vez que ven a las niñas, pero cada una llega con una intención diferente.

Mientras Camila, novia de Felipe, cree en energías, no come azúcar y trata de ser siempre cálida, Antonia es ruda, directa y poco sensible, pero también muy divertida.

"Con el personaje de Carmen somos polos opuestos, pero en realidad tenemos los mismos valores. Ese es el corazón de la película, cada uno tiene una personalidad, tanto las niñas como los hombres, todos son muy diferentes, pero se complementan bien", resaltó Renaud.

La comedia dirigida por Koko Stambuk tiene enfrentamientos y contrastes, pero no problemas con las familias diversas, pues la forma que tienen ambos padres de guiar a la familia se trata con normalidad.

"Ayuda mucho tener un guionista como Diego Ayala, que es un chico muy joven. Dos hombres pueden dormir juntos y compartir la misma cama, él lo agarra desde un lugar normal, sin polemizarlo, se hace muy fácil de llevar porque no le presta atención ni es un conflicto, sino algo que se le dio natural.

"Ellos al final se quieren, son una familia y se aman sobre todas las cosas, eso va más allá de cualquier prejuicio", subrayó Stambuk.