Doctor Strange 2 confirma quién será el líder de los Avengers

Agencias

Ciudad de México.- El 6 de mayo de 2022 llegará a los cines el filme que promete poner aún más complicado el Universo Marvel. Se trata de Doctor Strange and The Multiverse of Madness, segunda película en solitario del personaje interpretado por Benedict Cumberbatch que estará dirigida por Sam Raimi y de la que se ha filtrado una nueva y reveladora sinopsis.

The Cosmic Circus ha publicado la descripción del filme, que ha salido a la luz a través de la división de Marvel en Japón. "Ahora que Iron Man y el Capitán América han desaparecido después de la feroz batalla en Vengadores: Endgame, se espera que el genial excirujano y el mago más poderoso de todos, Doctor Strange, tenga un papel activo como una figura central de los Vengadores", señala la traducción del japonés.

"Sin embargo, usar su magia para manipular el tiempo y el espacio a voluntad con un hechizo prohibido que se considera el más peligroso ha abierto la puerta a una misteriosa locura llamada Multiverso. Para restaurar un mundo donde todo está cambiando, Doctor Strange busca la ayuda de su aliado Wong, el Hechicero Supremo y la más poderosa de los Vengadores, Wanda, la Bruja Escarlata. Pero una terrible amenaza se cierne sobre la humanidad y el universo entero y no puede resolverse solo con su poder. Lo que es aún más sorprendente, la mayor amenaza del universo tiene el mismo aspecto que Doctor Strange", reza la sinopsis.

"El director Sam Raimi, quien ha expresado una visión del mundo única, cautivará al mundo entero con una escala abrumadora y una experiencia visual sin precedentes que trascenderá el tiempo y el espacio", añade The Cosmic Circus.

Esta descripción confirma que Doctor Strange es parte de los Vengadores junto con Wong, Capitana Marvel y Bruce Banner.

También revela que el hechizo que hizo Doctor Strange en Spider-Man: No Way Home fue el catalizador que desató el multiverso. Además, tal y como se revelaba en el tráiler, parece que una variante oscura del Doctor Strange, o un ente con su mismo aspecto, será el gran villano de la película.