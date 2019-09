Documental sobre Harvey Weinstein revela su plan para abusar de mujeres

Estados Unidos.- El documental ‘Untouchable’ recopila los testimonios de actrices como Rosanna Arquette y exempleadas víctimas del productor de cine Harvey Weinstein, acusado de abusos sexuales en Hollywood.

El trabajo cinematográfico presenta entrevistas con Hope d'Amore, Paz de la Huerta y Erika Rosenbaum, algunas de las actrices que denunciaron a Weinstein por acoso o violación y que impulsaron el movimiento #MeToo.

Harvey no aceptaba un no por respuesta, así que él piensa que todas sus relaciones sexuales han sido consensuadas”, dijo una de sus víctimas.

De acuerdo con las declaraciones de las afectadas, el productor siempre citaba a una actriz en la suite de un hotel de lujo y les pedía un masaje para aliviar el estrés; a las que se negaban les decía “no vas a volver a trabajar en esta industria”.

Producida por la BBC, el documental recopila los testimonios de una treintena de personas que conocieron al productor de cine y sus abusos en Hollywood.

Las denuncias de abuso sexual contra Weinstein salieron a la luz en octubre de 2017 por medio de los periódicos The New York Times y The New Yorker.

Tras las publicaciones, se supo que más de 80 mujeres, incluidas estrellas como Gwyneth Patrow, Angelina Jolie, Mira Sorvino y Rose McGowan, reportaron esas experiencias con Harvey, quien negó cualquier acusación.

El 9 de septiembre se iba a celebrar el último juicio, pero la aparición de nuevas acusaciones de la actriz Annabella Sciorra, que denuncia una violación en 1993, aplazaron la audiencia al 6 de enero.