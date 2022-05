Dolly Parton entra al Salón de la Fama contra su voluntad

Nueva York, Estados Unidos.- Dolly Parton, icono de la música country, ingresó finalmente al Salón de la Fama del Rock and Roll, a pesar de que la artista no deseaba ese honor, por considerarse indigna de él.

Eminem, al cantante y actor Harry Belafonte, a la rockera Pat Benatar, a la banda británica Duran Duran y al cantante, compositor y productor Lionel Richie, también fueron incluidos.

Parton, de 76 años, y conocida por éxitos como "Islands in the Stream" y "Jolene", pidió el mes pasado que su nombre no fuera considerado para el honor.

"Aunque me siento extremadamente halagada y agradecida por haber sido nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll, no siento que me haya ganado ese derecho", dijo.

Cuando el Salón de la Fama rechazó su negativa, en parte porque la votación ya estaba en marcha, Parton acabó cediendo.

La organización afirmó que Parton era mucho más que una estrella de la música country.

Otros nuevos integrantes anunciados el miércoles incluyen a Carly Simon, los Eurythmics y Judas Priest.

Los nuevos galardonados serán admitidos formalmente en una ceremonia en Los Ángeles el 5 de noviembre.