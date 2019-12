Domina J Balvin década musical

Ciudaad de México.- Spotify reveló la lista de los artistas más escuchados en la plataforma durante la última década en México y el mundo, con un dominio del género urbano.

En México, J Balvin se posicionó como el artista más escuchado durante la última década, seguido de Ozuna, Bad Bunny, Luis Miguel y Maluma.

En el caso particular de mujeres, Shakira fue la intérprete con más reproducciones por parte de usuarios del País, seguida por Ariana Grande, Ha*Ash, Natalia Lafourcade y Karol G.

En cuanto a las canciones más escuchadas en México durante la última década, el primer lugar fue para "Me Rehúso", del venezolano Danny Ocean; le siguen "Shape of You", de Ed Sheeran; "Otra Vez", de J Balvin y Zion y Lennox; "Déjala que Vuelva", de Manuel Turizo y Piso 21 y "Felices los Cuatro", de Maluma.

Las agrupaciones más escuchadas por los usuarios de la plataforma en México fueron la Banda MS, Cartel de Santa, La Arrolladora, Reik y Coldplay.

A nivel mundial, el canadiense Drake fue el intérprete con más reproducciones durante la última década, seguido por Ed Sheeran, Post Malone, Ariana Grande y Eminem.

Las artistas femeninas más escuchadas fueron Ariana Grande, Rihanna, Taylor Swift, Sia y Beyoncé.

Las canciones con más reproducciones a nivel mundial fueron "Shape of You", de Ed Sheeran; "One Dance", de Drake, Kyla y WizKid; "Rockstar", de Post Malone y Post Savage; "Closer", de Halsey con The Chainsmokers y "Thinking Out Loud", de Ed Sheeran.

En el caso particular del 2019, Post Malone se consolidó como el artista más escuchado a nivel mundial en la plataforma. Billie Eilish, Ariana Grande, Ed Sheeran y Bad Bunny completan los primeros cinco puestos.

Las mujeres más escuchadas fueron Billie Eilish, Ariana Grande, Taylor Swift, Camila Cabello y Halsey.

Las canciones con más reproducciones en el último año fueron "Señorita", de Shawn Mendes y Camila Cabello; "Bad Guy", de Billie Eilish; "Sunflower", de Post Malone y Swae Lee; "7 Rings" de Ariana Grande y "Old Town Road", de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus.

Los álbumes más escuchados durante el 2019 en Spotify fueron When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, de Billie Eilish; Hollywood's Bleeding, de Post Malone; Thank U, Next, de Ariana Grande; No. 6 Collaborations Project, de Ed Sheeran y Shawn Mendes, de Shawn Mendes.