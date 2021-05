Domina Marvel los MTV Movie & TV Awards

Reforma

Ciudad de México.- El poderío que tiene Marvel no está sólo en un universo ficticio, pues sus fans los empoderan tanto que los llevaron a arrasar con la gala de los MTV Movie & TV Awards 2021.

Títulos de la compañía como las series WandaVision y Falcon y el Soldado del Invierno dominaron la entrega de las palomitas de oro (trofeo de la premiación), donde los rostros de Elizabeth Olsen, Kathryn Hahn y Anthony Mackie fueron de los más presentes.

WandaVision ganó en Mejor Serie, Mejor Actuación en Serie para Olsen, Mejor Villano para Hahn y Mejor Pelea para el encuentro entre Wanda y Agatha, interpretadas por Olsen y Hahn, respectivamente.

Ambas estuvieron presentes en el Palladium de Los Angeles e hicieron bromas incluso sobre lo pobre que se ve su pelea sin efectos especiales, aunque Hahn también compartió un mensaje empoderador para las mujeres.

"Quiero agradecerle a mi maravillosa y caótica familia, es muy difícil tener una bruja como madre, y quiero señalar que la historia de las brujas se remite a una mujer que asusta tanto porque está segura de su poder. Apenas estoy en eso, pero todas ustedes son brujas, vamos a usar nuestro poder para el bien", dijo al ganar como villana.

También el Premio Generación para Scarlett Johansson tuvo su referencia al universo cinematográfico donde habita Viuda Negra, pues la actriz aprovechó su presencia virtual para presentar un clip adelanto de la película de su personaje.

Sin embargo, la aparición de Johansson no fue la más limpia, pues su pareja Colin Jost le vació un tazón de slime, como ocurre en las premiaciones de Nickelodeon.

"Este premio es posible gracias a todos ustedes y su apoyo constante, es por eso que es tan significativo para mí. Es un placer para mí compartir un vistazo...", dijo la protagonista de Historia de un Matrimonio antes de ser cubierta de la sustancia verde.

El fallecido Chadwick Boseman, quien interpretó al héroe Pantera Negra, también fue parte de la tendencia al ganar en Mejor Actuación en Película por La Madre del Blues.

A Todos los Chicos: Para Siempre ganó como Mejor Película y Sacha Baron Cohen recibió el Premio Genio de la Comedia, el cual como recibió con sus personajes, como el periodista de Kazajistán Borat y el dictador Aladeen.

La mexicana Melissa Barrera estuvo presente de forma virtual para mostrar un adelanto de la película In the Heights, así como Tom Hiddleston que mostró un clip de la serie Loki.

La conductora Leslie Jones explicó que los presentes no portaban cubrebocas porque se sometieron a varias pruebas para confirmar que no padecían Covid- 19 y apostó por hacer reír a cada momento.

Incluso decidió entrar a los universos de las nominadas: estuvo atrapada en shows televisivos al estilo WandaVision, le dio una paliza a Godzilla y a King Kong y se puso el traje de enfermera que aparece en la película Hermosa Venganza.

Lista completa de ganadores

Mejor película: To All the Boys: Always and Forever

Mejor serie: WandaVision

Mejor actuación en una película: Chadwick Boseman: Ma Rainey's Black Bottom

Mejor actuación en una serie: Elizabeth Olsen: WandaVision

Mejor héroe: Anthony Mackie: The Falcon and the Winter Soldier

Mejor beso: Chase Stokes & Madelyn Cline: Outer Banks

Mejor actuación cómica: Leslie Jones: Coming 2 America

Mejor villano: Kathryn Hahn: WandaVision

Actuación revelación: Rege´-Jean Page: Bridgerton

Mejor pelea: Wanda vs. Agatha: WandaVision

Actuación de miedo: Victoria Pedretti: The Haunting of Bly Manor

Mejor dúo:Anthony Mackie & Sebastian Stan: The Falcon and the Winter Soldier

Mejor momento musical: Black Is King: Brown Skin Girl