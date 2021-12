Domina Netflix en nominaciones a los Globos de Oro 2022

Reforma

Luego que las críticas generalizadas llevaron a la organización que otorga los Globos de Oro a perder su ceremonia de premios televisada y revisar su membresía, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, según sus siglas en inglés) siguió adelante con el anuncio de los nominados a sus premios de cine y televisión pese al escepticismo de la industria del espectáculo.

Tal como lo ha hecho durante muchos años, la HFPA reunió a varios periodistas en el Beverly Hilton este lunes para anunciar sus elecciones para la edición 79 de los Globos de Oro. Pero esta vez, no hubo fanfarria ni celebraciones inmediatas de los famosos.

La HFPA, que generalmente tiene un puñado de estrellas de cine anunciando a los nominados, llamó esta vez a Snoop Dogg, quien leyó la lista con gafas de sol y un sombrero rojo.

La mayoría de los estudios de cine, firmas de relaciones públicas y talentos de primer nivel no se han involucrado mucho con el grupo este año. Los críticos han dicho que es demasiado pronto para que la HFPA vuelva a funcionar como de costumbre, mientras que algunos preferirían que los Globos se fueran para siempre.

Pero la asociación de prensa hizo todo lo posible para mantener su posición en la temporada de premios, repartiendo nominaciones a figuras como Will Smith (King Richard), Kristen Stewart (Spencer), Rachel Zegler (Amor Sin Barreras), Leonardo DiCaprio (No Miren Arriba), Denzel Washington (La Tragedia de Macbeth'), Ben Affleck (The Tender Bar) y Lady Gaga (La Casa Gucci).

Las candidaturas a Mejor Película de Drama fueron para el western gótico de Jane Campion, El Poder del Perro; la epopeya de ciencia ficción de Denis Villeneuve, Duna; el drama familiar CODA; la película de tenis sobre Reinaldo Marcus Green, King Richard, y la cinta autobiográfica de Kenneth Branagh, Belfast.

Mientras, las nominadas a Mejor Película de Comedia o Musical fueron: la ácida cinta apocalíptica de Adam McKay, No Miren Arriba; la comedia de Paul Thomas Anderson ubicada en el Valle de San Fernando durante los años 70, Licorice Pizza; la versión de Amor Sin Barreras de Steven Spielberg; Tick, Tick ... Boom! de Lin-Manuel Miranda, y Cyrano, de Joe Wright.

Belfast y El Poder del Perro empataron con siete nominaciones cada una, a la vez que Netflix dominó los apartados de cine con un total de 17 menciones.

Normalmente, tales honores desencadenarían una ráfaga de deleite entre los nominados y sus estudios, quienes pregonarían sus triunfos en redes sociales y en llamadas telefónicas con periodistas. El lunes por la mañana, ningún nominado celebró de inmediato, al menos públicamente.

LISTA COMPLETA DE NOMINADOS

Mejor Película de Drama

Belfast

CODA

Duna

King Richard

El Poder del Perro

Mejor Película Musical o de Comedia

Cyrano

No Miren Arriba

Licorice Pizza

Tick, Tick... Boom!

Amor Sin Barreras

Mejor Director

Kenneth Branagh, "Belfast"

Jane Campion, "El Poder del Perro"

Maggie Gyllenhaal, "La Hija Oscura''

Steven Spielberg, "Amor Sin Barreras"

Denis Villeneuve, "Duna''

Mejor Actriz de Drama

Jessica Chastain, "Los Ojos de Tammy Faye''

Olivia Colman, "La Hija Oscura''

Nicole Kidman, "Being the Ricardos''

Lady Gaga, "La Casa Gucci''

Kristen Stewart, "Spencer''

Mejor Actor de Drama

Mahershala Ali, "Swan Song''

Javier Bardem, "Being the Ricardos''

Benedict Cumberbatch, "El Poder del Perro''

Will Smith, "King Richard"

Denzel Washington, "The Tragedy of Macbeth''

Mejor Actriz Musical o Comedia

Marion Cotillard, "Annette''

Alana Haim, "Licorice Pizza''

Jennifer Lawrence, "No Miren Arriba''

Emma Stone, "Cruella''

Rachel Zegler, "Amor Sin Barreras"

Mejor Actor, Musical o Comedia

Leonardo DiCaprio, "No Miren Arriba''

Andrew Garfield, "Tick, Tick... Boom!"

Peter Dinklage, "Cyrano"

Anthony Ramos, "En El Barrio"

Cooper Hoffman, "Licorice Pizza"

Mejor Actriz de Reparto

Caitriona Balfe, "Belfast''

Ariana DeBose, "Amor Sin Barreras"

Kirsten Dunst, "El Poder del Perro"

Aunjanue Ellis, "King Richard"

Ruth Negga, "Claroscuro"

Mejor Actor de Reparto

Ben Affleck, "The Tender Bar''

Jamie Dornan, "Belfast''

Ciarán Hinds, "Belfast''

Troy Kotsur, "CODA''

Kodi Smit-McPhee, "El Poder del Perro"

Mejor Película en Lengua Extranjera

Finlandia, "Hytti nro 6''

Italia, "Fue la Mano de Dios"

Francia, "Un Héroe"

España, "Madres Paralelas"

Mejor Película Animada

Encanto

Luca

Flee

Raya y el Último Dragón

My Sunny Maad

Mejor Guion

Paul Thomas Anderson, "Licorice Pizza''

Kenneth Branagh, "Belfast''

Jane Campion, "El Poder del Perro"

Adam McKay, "No Miren Arriba''

Aaron Sorkin, "Being the Ricardos''

Mejor Música Original

Alexandre Desplat, "La Crónica Francesa"

Germaine Franco, "Encanto''

Jonny Geenwood, "El Poder del Perro''

Alberto Iglesias, "Madres Paralelas''

Hans Zimmer, "Duna''

Mejor Canción Original

Beyoncé Knowles-Carter, "Be Alive''

Lin-Manuel Miranda, "Encanto"

Van Morrison, "Belfast"

Billie Eilish y Finneas O'Connell, "Sin Tiempo Para Morir"

Jamie Hartman, "Respect"

Carole King, "Here I Am"

Mejor Serie de Drama

Lupin

Pose

El Juego del Calamar

Succession

The Morning Show

Mejor Actriz, Serie de Drama

Uzo Aduba, "En Terapia"

Jennifer Aniston, "The Morning Show''

Christine Baranski, "The Goof Fight''

Elisabeth Moss, "El Cuento de la Criada"

Michaela Jaé Rodriguez, "Pose"

Mejor Actor, Serie de Drama

Brian Cox, "Succession''

Lee Jung-jae, "El Juego del Calamar"

Billy Porter, "Pose''

Jeremy Strong, "Succession''

Omar Sy, "Lupin''

Mejor Serie de Comedia o Musical

The Great

Hacks

Solo Asesinatos en el Edificio

Reservation Dogs

Ted Lasso

Mejor Actriz, Serie de Comedia o Musical

Hannah Einbinder, "Hacks''

Elle Fanning, "The Great''

Issa Rae, "Insecure''

Tracee Ellis Ross, "Black-ish''

Jean Smart, "Hacks''

Mejor Actor, Serie de Comedia o Musical

Anthony Anderson, "Black-ish''

Nicholas Hoult, "The Great''

Steve Martin, "Solo Asesinatos en el Edificio"

Martin Short, "Solo Asesinatos en el Edificio"

Jason Sudeikis, "Ted Lasso''

Mejor Serie Limitada o Película para TV

Dopesick

American Crime Story

Maid

Mare of Easttown

El Ferrocarril Subterráneo

Mejor Actriz, Serie Limitada o Película para TV

Jessica Chastain, "Scenes from a Marriage''

Cynthia Erivo, "Genius: Aretha"

Elizabeth Olsen, "WandaVision''

Margaret Qualley, "Maid''

Kate Winslet, "Mare of Easttown''

Mejor Actor, Serie Limitada o Película para TV

Paul Bettany, "Wandavision''

Oscar Isaac, "Scenes from a Marriage''

Michael Keaton, "Dopesick''

Ewan McGregor, "Halston''

Tahar Rahim, "The Serpent''

Mejor Actriz de Reparto, Serie, Serie Limitada o Película para TV

Jennifer Coolidge, "The White Lotus''

Kaitlyn Dever, "Dopesick''

Andie McDowell, "Maid''

Sarah Snook, "Succession''

Hannah Waddingham, "Ted Lasso''

Mejor Actor de Reparto, Serie, Serie Limitada o Película para TV

Billy Crudup, "The Morning Show''

Kieran Culkin, "Succession''

Mark Duplass, "The Morning Show''

Brett Goldstein, "Ted Lasso''

O Yeong-su,"El Juego del Calamar"