Domm sobre Beja: “La idea es dar trabajo, no hacerlo famoso”

Ciudad de México (AP) — Mario Domm del dúo pop Camila es muy claro al hablar de Alexander Beja, el joven venezolano cuya voz lo cautivó al escucharlo cantar en una calle de Bogotá: no quiere hacerlo famoso.



“La idea es conseguirle un trabajo”, dijo en una entrevista telefónica reciente desde la Ciudad de México. “Debo decir que todavía no lo podemos ayudar, primero hay que grabar la canción y ayudarlo de verdad, porque hacer famoso a alguien no es ayudarlo, hay que apoyarlo de raíz con música, con arte”.



La historia de Beja y Domm parece salida de un cuento de hadas. El famoso músico mexicano y la otra mitad de Camila, Pablo Hurtado, caminaban por la calle cuando escucharon a Beja. Junto a ellos estaba la reportera de RCN Carolay Morales, quien comenzó a grabar a Beja y tras ellos llegaron ejecutivos de la disquera de Camila, Sony Music.



Lo que les llamó la atención, dijo Domm, fue la voz de Beja, pero también su humildad y el deseo de ayudar a otros. En un principio pensaron contratarlo como corista de Camila, pero entonces se enteraron que había llegado sin documentos a Colombia.



“Me reflejé mucho en su mirada cuando yo comenzaba”, dijo el intérprete de “Mientes” y “Todo cambió”.



Beja recibió un permiso en Colombia para permanecer en el país por 30 días mientras resuelve su situación migratoria y espera la respuesta de México con la esperanza de recibir una visa especial para artistas. También saben qué canción interpretará, se trata de una pieza compuesta especialmente por Domm.



“Es una canción muy linda, muy honesta, con una letra bien profunda”, adelantó el músico sin dar más detalles.



El plan es que Beja grabe la canción a México, pero no se sabe si podrá también grabar ahí el video, aunque no sería la única opción: varios amigos venezolanos de Camila se ofrecieron a hacerlo gratis.



Domm insistió en que no quieren que sea un asunto de fama efímera o publicidad para ellos sino que desean que se concrete en un proyecto musical y se materialice en trabajo para Beja, quien todavía vive en una situación muy precaria en Colombia.



“Mi intención nunca es tomar ventaja de esta noticia”, dijo Domm. “Se hizo con mucho cariño, de una forma muy natural para ayudar a una persona que lo necesita, así que no estoy dispuesto a colgarme de ninguna historia sensible para vender más discos de Camila”.



También están conscientes de que el público será quien decida si Beja vale la pena.



“Él es talentoso en la música y nosotros tenemos la oportunidad de brindarle una mano, no significa que somos alguien que vamos a cambiarle la vida, debo decirlo, soy muy honesto en eso”, dijo. “Vamos a ayudarle”.



Camila se presentará próximamente en Madrid como parte del concierto Vive Dial y continuará su gira con Sin Bandera por La Paz, San Diego, Phoenix, Denver y El Paso. Sobre el tiroteo contra latinos ocurrido en esta última ciudad, Domm, quien al igual que Hurtado vive en California, expresó su repudio.



“La música es lo opuesto, así que no estamos de acuerdo con lo que pasó, nos sentimos tristes por ver cómo el odio se ha ido propagando y el fanatismo también”, dijo Domm. “Eso de las armas viene pasando hace mucho tiempo en Estados Unidos, se ha venido agravando y es delicado”.



Camila también tiene fechas en México en San Luis Potosí, Querétaro y Puebla, donde se presentará el 15 de septiembre para festejar la independencia. El dúo seguirá la gira con Sin Bandera hasta el próximo año cuando comenzarán su gira en solitario promover su más reciente álbum “Hacia Adentro”.



La canción que da título al álbum es el más reciente sencillo del dúo. A decir de Domm es la historia de un buscador que se da cuenta de que el éxito no está en las cosas materiales y decide volver a una vida más sencilla.



“A disfrutar el presente, a ser feliz, a dejar de pensar tanto y a sentir más”, dijo.