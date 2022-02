Doña Cuquita revela que ha recibido señales de Vicente Fernández

Agencias

Ciudad de México.- María del Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita, reveló que ha recibido señales de su esposo, el fallecido Vicente Fernández.

De igual manera, lo mandó felicitar por su cumpleaños.

"Increíble, pero se forma una cruz en mi cama, con la colcha, con todo, se forma una cruz a diario”, comentó.

Una misteriosa cruz que doña Cuquita percibe como marcar territorio de su desaparecido esposo.

"Pues yo le digo: ‘no te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar’”

El duelo que vive doña Cuquita es un mar de emociones, pero también de fortaleza.

"Yo creí que estaba muy bien preparada, creo que sí estoy preparada. Y los dos meses se me han pasado con tristeza, normal. Esto ya pasó, no tiene remedio, no se puede hacer nada”

Tras la foto que Alejandro Fernández publicó con ella en uno de sus conciertos, reveló que vivió emociones fuertes.

"No aguanté, todavía, dije que sí estaba listo, pero no, quise ver el show, pero dije no, nada más con verlo a él ensayar y el mariachi, le dije que no estaba lista. Cuando estaba ensayando no pude, me puse a llorar, me salí, dije que no estaba preparada. Me salí y me vine a mi casa”

Hablando de su casa, da las razones del porqué no se muda con uno de sus hijos y prefiere vivir sola.

"Así tiene que ser, para qué voy a ser la mamá aprehensiva o chantajista, yo no soy chantajista. Mis hijos en su casa y yo en la mía. Mi casa es esta”, finalizó.