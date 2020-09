Donald Trump: el 'comediante' favorito de Depp

San Sebastián, España— El actor Johnny Depp reconoció que considera al presidente Donald Trump como un buen bromista y creador de comedia de terror.

"Veo a Trump hablar y me hace reír; es maravilloso, es buena comedia, gran comedia, una comedia de terror", indicó este domingo durante su participación en el Festival de San Sebastián.

Depp hizo estas declaraciones en una rueda de prensa al ser preguntado por su implicación en la política de Estados Unidos, en la que aseguró que no le interesan demasiado las cuestiones políticas, especialmente las relativas a su país.

"La gente ahora tiene pánico, se les está alimentando con el miedo", señaló el artista, que aseguró que le gustaría quitarle el temor a la población y sacarla del peligro en el que está.

Y no cree que sea Trump la persona que vaya a lograrlo.

"Supongo que es capaz de ir al cuarto de baño él solo, pero no pienso en esas cosas demasiado. Tiene que tener un sentido del humor increíble", agregó.

Sobre la crisis por el coronavirus reconoció que se está viviendo un momento muy extraño, algo obvio para todo el mundo.

"Leer todo lo que puedas en las noticias para formarte una opinión propia de lo que está ocurriendo con la Covid-19 es imposible; no hay una manera de saber hacia dónde va. Ya va siendo hora de que se organice la situación a nivel global", consideró.

La estrella de Piratas del Caribe viajó a San Sebastián para presentar el documental Crock of Gold, dirigido por Julien Temple, sobre el líder de The Pogues Shane MacGowan, el cual produjo y que compite en la sección oficial del certamen.

De hecho, durante su aparición, la celebridad presentó a MacGowan, y habló sobre su amistad y la forma en la que en el largometraje se hizo un recorrido por su vida y obra.

"Mucha gente ha intentado retratar a Shane pero se ha limitado a contar lo mucho que se colocaba en los conciertos o los dientes que le faltaban, pero no ha llegado a su esencia", aseguró Depp.

Crock of Gold combina imágenes de archivo, animaciones y testimonios del propio MacGowan y de las personas de su entorno para contar su historia, desde su infancia en una granja irlandesa, entre la naturaleza salvaje y las tabernas, hasta que emigró a Londres y el descubrimiento de los Sex Pistols le cambió la vida.

Depp lleva más de 30 años siendo su amigo, aunque para ello ha tenido que ganárselo, según explicó hoy ejemplos explícitos.

"Estábamos en un local en Dublín, habíamos bebido algo y en un momento dado Shane extiende su puño y me pide que ponga la mano debajo. Me suelta unas pastillas. Yo las agarré, me las tomé y eché un trago. Lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos tres días después en una bañera en el sur de Francia.

"A eso me refiero cuando digo que tienes que demostrarle que eres un verdadero soldado, pero tanto lo que recuerdo como lo que no, la verdad es que no lamento nada", indicó.

La presencia del protagonista de El Hombre Manos de Tijera fue una de las más esperadas en la edición de este año del certamen español, marcado por la pandemia y por la escasa asistencia de estrellas de Hollywood.

Por eso y pese a que la rueda de prensa se retrasó 45 minutos, Depp fue recibido con gritos y aplausos.