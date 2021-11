Juan José Origel confesó que fue amenazado de muerte en varias ocasiones por parte de los usuarios de las redes, al revelar que se había aplicado la vacuna contra el Covid-19, en Estados Unidos.

En una entrevista que el oriundo de León, Guanajuato, le otorgó a Mara Patricia Castañeda, recordó el momento cuando publicó en sus redes que se había aplicado la vacuna contra el Covid y las personas lo condenaron como si fuera un delincuente.

Yo fui, bendito sea Dios, porque me dijeron: ‘Oye, vamos a conseguir que te vacunen’, dije yo: ‘Bueno, qué bendición’, nadie se había vacunado aquí. Entonces llego a Miami, me vacuno y se me ocurre subir el videíto al momento que me están vacunando. No, Dios mío, me acabaron… aquí (en México). Me decían: ‘Pero donde te veamos, Te vamos a matar, porque le quitaste la vacuna a mi madre’”, comentó.

Fue el pasado 22 de enero cuando Origel publicó una imagen en sus redes, donde aparece con cubrebocas, dentro de un automóvil, y una persona le está aplicando la vacuna, pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó a la imagen.

“Ya vacunado!! Gracias #usa Qué tristeza que mi País no me brindó esa seguridad!!!”, rezaba el mensaje.

El conductor de “Con Permiso” destacó que jamás se imaginó la reacción de las personas ante la noticia de que se había vacunado, ya que lejos de ser pretencioso, quería dar un ejemplo de que no pasaba nada si se vacunaban y que cuando llegara el momento, también lo hicieran.

Juan José Origel fue tendencia mundial

Tras el escándalo en redes sociales por haberse vacunado contra el Covid-19, “Pepillo” aseguró que se convirtió en tendencia mundial y protagonizó los noticieros de varios países como China, Japón, Inglaterra y España.

“En todos lados… tengo los videos. Por eso no he podido ir a China, porque no, imagínate, todos los autógrafos, que a lo mejor ni me reconocen porque traigo el cubrebocas”, bromeó Origel.

Docenas de amenazas y críticas recibió el también cantante, de quien se decía que el Gobierno de Estados Unidos le cancelaría la Visa y que no podría regresar al país vecino, pero no fue así.

“Después, todo mundo se fue a Estados Unidos a vacunar, pero digo: ¿Se te hace mal? Yo dije: Para que se atrevieran… la gente tenía mucho miedo de vacunarse… yo tengo amigas que no se han vacunado. Entonces, era como para quererles decir: ‘¡Ya me vacuné! Hay que hacerlo”, apuntó.