Drake Bell revelará su verdad en su nuevo disco

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La verdad de por qué Drake Bell decidió alejarse de la vida de Hollywood para empezar una nueva etapa, la revelará el cantante y actor en su nuevo disco Non-Stop Flight.

De visita en Monterrey para participar hoy y mañana en La Conve, Convención de Cómics, Anime y Entretenimiento en Cintermex, el astro estadounidense contó en entrevista que su próximo álbum es el trabajo musical más personal y vulnerable que ha hecho hasta ahora.

"He estado en Hollywood por mucho tiempo, he tenido altas y bajas, y atravesado mucho de lo que puedes atravesar", expresó el ex protagonista de la serie Drake & Josh.

"El álbum es mi explicación de querer alejarme por un tiempo y darme un espacio y muchas de estas canciones tienen que ver con dejar Hollywood, dejar ese estilo de vida, conectar más con la familia y cosas como esas".

Todo el disco, aún sin fecha de lanzamiento, ocurre en un avión que lo lleva en un viaje lejos de Los Ángeles y Hollywood hacia una especie de nueva etapa en la vida, explicó.

Compartió que el proceso no fue sencillo, pues tuvo que ir un poco más profundo de lo que había hecho en trabajos anteriores, para ser transparente con su audiencia sobre cómo realmente se siente con todo lo que está atravesando en su vida.

"Es definitivamente lo más personal que he llegado en un álbum", afirmó el cantante de 36 años.

"En algunas de las canciones simplemente pensaba: 'No puedo escribir eso', y luego decía, 'no, esto es como me siento y lo que estoy pensando ahora'. Casi me perdí en el proceso de hacer el álbum, y ahora estoy saliendo de ello entonces, fue una especie de terapia".

Bell fue sentenciado a dos años de libertad condicional en 2021 al declararse culpable de poner en peligro y agredir sexualmente a una menor en 2017.

A inicio de este año anunció la separación de su esposa, la actriz Janet Von Schmeling de 28 años, luego de que se publicaron unas imágenes que lo mostraban a él en su auto e inhalando droga, mientras el hijo de ambos se encontraba en el asiento de atrás.

En su visita a La Conve, en las salas D, E y F de Cintermex, la ex estrella de Nickelodeon espera convivir con sus fanáticos regios muy de cerca ya que ofrecerá fotografías y autógrafos, además de una sesión de preguntas y respuestas tanto el sábado como el domingo.

Bell comentó que espera algún día cumplir su meta de vivir en una ciudad de México, país al que le tiene mucho cariño.

"Amaría vivir aquí y estar aquí por siempre. Esa es la meta en realidad, algún día vivir aquí", aseguró el cantante.

"Amaría estar en televisión, hacer películas y series de televisión en español. Tengo que mejorar mi español primero, pero esa es la meta".

Bell será la figura más destacada de La Conve, en la que también estarán Carlos Segundo, Emilio Treviño y Ana Lobo.

Los boletos para fotografías y autógrafos con él están disponibles en el sitio www.laconve.com.