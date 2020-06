Dulce María se pone altruista en pandemia

Reforma

Monterrey.- Lo que más ha aprendido Dulce María de esta contingencia del Covid-19 es que hay que ser más solidarios y empáticos con los que menos tienen.

Desde su trinchera, en casa, la cantante ha dicho que sí a diversas causas sociales y a través de su música las apoyó.

La también actriz de 34 años se sumó a la convocatoria de su amigo y colega Alexander Acha para participar, desde el confinamiento, en la grabación del tema "Seguimos de Pie", cuyas reproducciones en YouTube y plataformas digitales se traducen en paquetes de alimentos e higiene básicos para las comunidades más afectadas, a través del programa Un Kilo de Ayuda.

"En estos más de dos meses he participado en varias campañas que me invitaron. Una fue con Alexander Hacha, luego hice el disco Abril 2020, en el que doné (la canción 'Me Fui') y todo lo que se recaude de ese disco va para la Fundación Ayuda en Acción, que apoya a las familias más vulnerables", indicó Dulce María.

La cantante recién estrenó el sencillo "Tú y Yo", de su disco Origen, que más adelante verá la luz.

Hace unos días salió la versión del tema "Color Esperanza", una iniciativa del productor Guillermo del Bosque, quien reunió a figuras como Gloria Trevi, Mario Domm, Yuri, Cristian Castro, Alex Lora, Beto Cuevas, Pandora, Reyli y Pedro Fernández, entre otros.

En este tema también colaboró Dulce María.

"Me siento agradecida que me hayan invitado y sobre todo poder ayudar, es una versión diferente a la de Diego Torres y todo lo que se recaude va a ser para ayudar a la gente".

Lo que tiene muy contenta a Dulce María, sorprendida y agradecida, es que la música alegra y mueve corazones para buenas causas.

A pesar de las dificultades que implica grabar desde casa, expresó, está feliz de aportar su granito de arena.

Otra iniciativa en la que también participó fue la convocada por Eugenio Derbez denominada "Compra Solidaria".

La campaña surgió con el fin de apoyar a los niños, adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad en situación vulnerable.

"Aunque ahorita estamos en plena tormenta, creo que es una gran lección y vamos a salir más humanos de esto, en mi caso voy a valorar muchísimo la salud y a nuestros seres queridos", expresó.