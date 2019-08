Duplicarán dosis de MasterChef

Ciudad de México.- La fiebre por MasterChef podría duplicarse para el próximo año.

Gracias al éxito del proyecto, el programa de cocina encabezado por los chefs Benito Molina, Betty Vásquez, Adrián Herrera y Joséra Castillo estará disponible en dos versiones distintas para satisfacer al público.

"Se supone que empezamos en enero de 2020 a grabar otro MasterChef", adelantó en entrevista la conductora Anette Michel, en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

"Aún no sabemos bien si será de adultos, nos lancemos con los niños o si serán los dos. Posiblemente se hagan dos al año".

Aunque aún no hay nada confirmado, la también actriz está feliz por ser parte del reality, en donde se cocinan platillos, emociones y nuevos talentos culinarios.

"En las grabaciones la pasamos increíble, nos gusta mucho el proyecto y cada vez fluye mejor. Me encanta mucho la reacción del público. ¡Luego dicen cada barbaridad!", reconoció, entre risas.

Adelantó que también se tiene contemplado hacer una competencia donde los participantes sean famosos, pero quizás como cierre de la franquicia.

"Lo que se está manejando es que sí habrá MasterChef Celebrity, pero ya rumbo al final del proyecto, porque sí, después de que ves celebridades, ya: '¿qué 'plus' podría haber?'. Seguramente lo dejan al final".

Participar en MasterChef no significa que la conductora descuide su faceta como madre o esposa.

En cada momento libre, Anette aprovecha para pasar tiempo de calidad con su pequeño Nicolás, de 8 años, y su esposo, Gregorio Jiménez..

Como mamá, Michel quiere inculcarle a su hijo el valor del trabajo honrado.

"Para mí es muy importante que entienda que todos debemos trabajar siempre y que él crecerá con esa imagen de parte de mamá y papá.

"Quiero que crezca con valores, rodeado de amor en un seno familiar cero machista. Al contrario, nosotros somos súper abiertos en muchos temas", aseguró.