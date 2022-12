Echa Carlos III al Príncipe Andrés del Palacio de Buckingham

Agencia Reforma

Londres.- El Rey Carlos III desterró a su hermano, el Príncipe Andrés, del Palacio de Buckingham, según fuentes cercanas a The Sun.

Andrés, de 62 años, ya no podrá usar su oficina en la residencia, ni tampoco se le permitirá usarla como dirección correspondiente.

"Cualquier presencia en el Palacio ha terminado oficialmente. El Rey lo ha dejado claro. No es un miembro de la realeza que trabaja. Está por su cuenta", dijo la fuente.

De acuerdo a los informes, el personal que había sido retenido desde que Andrés dejó el servicio público ahora se enfrenta a quedarse sin trabajo.

Por otra parte, el cargo de Andrés como coronel de la Guardia de Granaderos se pasará a la Reina Consorte, Camilla.

Cabe recordar que el Príncipe Andrés fue acusado por abusar sexualmente de Virginia Giuffre cuando tenía 17 años, tras dicho escándalo fue despojado de sus títulos y marginado por la familia real.

