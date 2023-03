¿Ed Sheeran plagió 'Thinking Out Loud'?

Ciudad de México.- En la superficie, puede parecer que Ed Sheeran y Led Zeppelin no tienen mucho en común. Sheeran es un cantautor con cara de bebé cuyas tarareables baladas como "Perfect" y "Photograph" se han convertido en estándares pop de la era del streaming.

Led Zeppelin es un coloso del rock clásico cuyos riffs fundidos son parte de la base del heavy metal.

Sin embargo, cuando se trata de la historia reciente de los litigios por derechos de autor en la música, Sheeran y Led Zeppelin prácticamente están unidos por la cadera. Ambos han sido acusados de copiar el trabajo de otros artistas de maneras que están en el centro de un debate en evolución sobre cuánto, o qué poco, de una pieza musical puede proteger la ley.

El próximo mes, Sheeran tiene previsto comenzar un juicio largamente retrasado en un tribunal federal de Nueva York por su canción "Thinking Out Loud", que, según los demandantes, copió elementos del clásico soul de Marvin Gaye "Let's Get It On".

La historia del litigio es compleja e involucra tres casos separados presentados en nombre de los propietarios de los derechos de Ed Townsend, el coguionista de Gaye, quien murió en 2003.

De alguna manera, "Thinking Out Loud" tiene un parecido obvio con "Let's Get It On". Comparten progresiones de acordes casi idénticas y líneas de bajo similares. Los aspectos de las pistas instrumentales en ambas grabaciones, como el tempo y el sonido de la batería, son tan similares que cuando un youtuber unió las dos canciones, fue difícil saber dónde terminaba una y comenzaba la otra.

Pero, ¿están lo suficientemente cerca como para que Sheeran sea responsable de la infracción de derechos de autor? ¿O su superposición se limita a los bloques de construcción musicales fundamentales que son parte del dominio público?

Los tribunales han estado discutiendo estas mismas preguntas en casos recientes que involucran a Robin Thicke, Katy Perry, The Weeknd y Dua Lipa, así como a Led Zeppelin, cuya victoria sobre un reclamo por infracción contra "Stairway to Heaven" podría darle una ventaja a Sheeran. Un fallo detallado de la corte de apelaciones a favor de "Stairway" abordó el espinoso tema de lo que cuenta como infracción cuando dos piezas musicales se basan en elementos comunes como escalas, fragmentos melódicos o progresiones de acordes simples.

"Todos estos casos tienen que ver con la cuestión de cuán similar es demasiado similar", dijo Joseph P. Fishman, profesor de la Facultad de Derecho de Vanderbilt. "La Ley de derechos de autor que aprobó el Congreso no dice nada en absoluto sobre esa pregunta.

En el sistema de derechos de autor de EU, las reglas sobre cómo se responde esa pregunta las desarrollan completamente los jueces federales".

Las demandas por derechos de autor son un riesgo estándar para los músicos pop exitosos; pueden ser inevitables en una forma de arte que depende tan profundamente de la influencia de obras pasadas.

De hecho, una de las estrategias de los acusados es señalar el "estado de la técnica": ejemplos de la historia de la música, cuanto más lejanos mejor, que muestran que una melodía o patrón dado tiene raíces tan profundas que puede ser de dominio público, o al menos no es propiedad exclusiva de un demandante. En el juicio, los abogados de Led Zeppelin citaron una sonata para guitarra del siglo 17 que, en un punto, suena terriblemente a "Stairway to Heaven".

Para todos estos casos, el elefante en la habitación es "Blurred Lines". En 2015, un jurado decidió que la canción de Thicke y Pharrell Williams infringía los derechos de autor de otro clásico de Marvin Gaye, "Got to Give It Up", y los herederos de Gaye recibieron más de 5 millones de dólares en daños.

Ese resultado alarmó a muchos en la industria de la música que pensaron que el caso involucraba elementos básicos de género que durante mucho tiempo se habían considerado un juego justo. A raíz del veredicto, los abogados informaron un aumento en las nuevas reclamaciones.

El llamamiento de Led Zeppelin, emitido en 2020, hizo retroceder el péndulo en la otra dirección. Las similitudes entre "Stairway to Heaven" y la canción que la desafiaba, "Taurus" de Spirit (una banda con la que Led Zeppelin ocasionalmente compartió escenarios en sus primeros días) se reducían a una progresión de acordes arpegiados y una línea de bajo que descendía a lo largo de una línea cromática.

Tales elementos, dijeron los jueces de la corte de apelaciones, eran tan comunes que sólo merecían los llamados derechos de autor débiles. En ese caso, dos obras deben ser "prácticamente idénticas" para que una infrinja a la otra.

Una semana después de que se emitiera ese fallo, fue citado por un juez anuló el veredicto de un jurado de que el éxito de Perry "Dark Horse" había copiado elementos de una canción de rap cristiana, un caso que se redujo a una secuencia de ocho notas.

Peter J. Anderson, un abogado que representó a Led Zeppelin en el juicio y apelación de "Stairway", calificó la decisión de la corte de apelaciones como una aclaración importante.

"Estos son conceptos básicos que necesitas para hacer música", dijo Anderson. "Tienes que poder poner tres o cuatro notas juntas, y sólo hay siete notas en la escala".

Aun así, los resultados pueden ser impredecibles porque los hechos de cada caso difieren y gran parte de lo que escucha un jurado lo decide un juez.

¿El fallo de Led Zeppelin ayudará a Sheeran? Un puñado de abogados de propiedad intelectual encuestados para este artículo dijeron que la respuesta debería ser un rotundo sí, aunque se apresuraron a agregar que los juicios con jurado pueden ser impredecibles.