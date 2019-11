Espectáculos

Edgar Vivar agradece a Chespirito por su amistad

'Aún después de cinco años me cuesta mucho trabajo aceptar que ya no estás entre nosotros. Cotidianamente el público me refrenda su agradecimiento a nuestro trabajo. Gracias Roberto!'

Excélsior

jueves, 28 noviembre 2019 | 12:20