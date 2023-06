Eduardo Yáñez rompe el silencio

El famoso actor Eduardo Yáñez rompió el silencio en el programa 'Sale el Sol' con Gustavo Adolfo Infante, en el que confesó una petición por parte de su colega la actriz Angélica Rivera, para que deje de hacer comentarios acerca de ella en los medios de comunicación.

De esta manera Yáñez ya no estaría dispuesto a hacer comentarios sobre la actriz.

Dijo que hubo una conversación de amigos, en la que escuchó la inusual petición por parte de 'La Gaviota'

“Vas a tener que hablar con ella. Yo no soy su vocero. Además, ya me lo prohibió. Así que tú tendrás que buscarla y preguntarle ¿no?”, manifestó Eduardo Yáñez sin rodeos.

Cuando se le interrogó acerca de los motivos detrás de la decisión de la actriz de prohibirle hablar sobre su vida, Yáñez prefirió ser cauteloso y limitarse a decir que no tiene el derecho de divulgar información personal de los demás.

“Tuvimos una plática de amigos. Yo no tengo derecho de hablar cosas, planes que tenga ella. Yo no sé, o sea, no tengo por qué saberlo”, puntualizó.