Eduin Caz rompe el silencio

Tras el supuesto altercado entre Eduin Caz y el Canelo Álvarez durante la fiesta de XV de la hija del famoso boxeador, el vocalista del grupo Firme rompe el silencio y externa sus opiniones sobre lo que habría pasado en esa fiesta que fue difundida en diversos espacios de comunicación.

El cantante, según Univision Entretenimiento, explicó por medio de sus historias de Instagram lo siguiente: “Un día cuando ya no esté en este medio de la música o en otro mundo les voy a contar porqué la prensa no me quiere“. También agregó: “Todos los medios de comunicación hablan puras pendejad… sobre mí”, acusó, “les dejaré grabado un video donde explicaré porqué les duele tanto el éxito de Grupo Firme”.

“Y cuando decida ya no estar soportando tanta babosada y me vaya de este mundo les diré a quién y a quién hago responsable y el porqué de tantas cosas y pruebas”., agregó.

Al final advirtió que faltan años para que él deje este mundo, pero aún así la preocupación quedó servida en el corazón de muchos.