Eiza desata polémica con foto

Una vez más la polémica se desató en las redes sociales de Eiza González, y es que la famosa publicó una fotografía de su mamá cuando era joven, en la cual lucen idénticas.

Sin embargo, han sido tantos los rumores sobre las supuestas cirugías plásticas a las que se ha sometido la actriz, que algunos de sus seguidores aseguraron que se operó para parecerse a su mamá.

“Te pareces mucho a tu mamá” / “Qué hermosa tu mamá, con razón te operaste tanto, para parecerte a ella…” / “No por favor es imposible que la gente sea tan retrasada. Leyendo los comentarios dicen ‘eres igualita a tu mamá’. Acuérdense de que lleva como mil cirugías en la cara y cuerpo. Por lo que no obvio no se parece y menos salió como ella” / “Si tan solo te hubieras parecido a tu mamá no te hubieras operado tanto”, fueron algunos de los comentarios.

Tampoco faltaron quienes aseguraron que su parecido era al de su papá, quien también apareció en algunas de las imágenes.

Independientemente de a cuál de sus padres se parezca, hoy luce más guapa que nunca y su carrera en Hollywood está en la cima del éxito.