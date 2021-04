Eiza González protagoniza un atardecer para Louis Vuitton

Reforma

Ciudad de México.- Eiza González no sólo ha cautivado al mundo del cine con su talento sino también a la industria de la moda con su belleza, pues la mexicana se ha convertido en la imagen de la nueva campaña de Louis Vuitton para su última fragancia 'On the Beach', creada por el maestro perfumista Jacques Cavallier.

La propuesta olfativa de la casa francesa se inspira en la costa oeste de Estados Unidos y cuenta con notas de yuzu japonés, neroli tunecino y hierbas aromáticas.

Para reflejar a la perfección cada aroma, la firma contó con el talento de Alex Israel, un artista estadounidense reconocido por su trabajo con aerógrafo y degradados abstractos en pinturas coloridas. Israel utilizó el cuerpo de la actriz para recrear un atardecer de Malibú, California. El 'body painting' 'para las fotografías tomó más de ocho horas de trabajo.

Para la estrella de Hollywood, ser parte de una firma tan importante es una más de sus metas alcanzadas, tanto en su carrera profesional, como en su crecimiento personal.

"Crecí viendo todas estas campañas de belleza en los años 90 y no veía muchas mujeres mexicanas en ellas, especialmente en estas grandes marcas. Siempre me vendieron que tenía que ser un estilo específico de mujer, y el hecho de que las niñas en México, que son de mi color y Latinas como yo, verán una campaña como ésta, y reconocerse a sí mismas en ella me honra y me hace feliz.

"Es normalizar la imagen de las personas y hacer que las personas se sientan incluidas y vistas", explicó González a la revista Vogue.

Sin duda, la imagen de la belleza nacional surfeando en una puesta de sol, más el aroma del mar y la arena, te harán sentir que disfrutas de un verano en la playa.