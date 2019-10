Eiza González se transforma en “Maléfica”

Ciudad de México.- A unos días de Halloween, la actriz Eiza González se dejó ver en una celebración con un disfraz de “Maléfica” inspirado en Angelina Jolie.

En Instagram stories, la actriz mexicana compartió unos clips de la celebración a la que acudió y en donde lució el atuendo de la famosa villana de Disney (cuya historia se ha contado en las versiones live-action con Jolie, donde se ha explicado el por qué de su comportamiento).

Con los característicos cuernos y alas del personaje, Eiza decidió acudir a la fiesta de Halloween, aunque no dio más detalles del sitio donde se realizó ni de los invitados. Solamente compartió un clip de una de sus amigas, Arielle Vandenberg, quien se disfrazó de Justin Bieber.

Después de participar en algunas producciones mexicanas, Eiza decidió dar el salto a Hollywood, donde sigue tratando de consolidar su carrera en la actuación, que ya le ha traído varias satisfacciones, como el haber sido presentadora en los Oscar o haber sido invitada a la MET Gala.

Sin embargo, como ella misma lo explicó en una entrevista el pasado julio, aún le ha costado trabajo romper con ciertos estereotipos en la industria del cine.

“Disfruto hacer ese tipo de personajes, me gusta entrenar para ellos, pero sé que estoy estereotipada en este tipo de personaje ‘sexy’ constantemente”, declaró Eiza a la revista Who What Wear.

“Puedo ser suave, puedo hacer personajes suaves ¡y hacer comedia! pero esos son lados de mi que la gente usualmente no ve”, añadió.

En la misma charla, Eiza reveló que le han pedido incluso análisis de “ADN para demostrar que tiene al menos 2% de una etnia u otra, o de lo contrario no se le permitirá hacer una audición para un determinado papel”.

“Soy mexicana, nací en México y estoy absolutamente orgullosa de quien soy, pero cuando es usando contra mí entro en una crisis de identidad. ¿Quién se supone que soy?”, se preguntó la actriz.

En la reveladora entrevista también dijo que ha tenido que buscar ayuda profesional por el estrés que le ha generado el perder algunos empleos debido a su herencia étnica. “De hecho tuve que ir a terapia por esto. Es difícil ser vulnerable, abrirte en una habitación sólo para que te digan algo contra ti que no puedes cambiar”.

El tema ya lo había tocado el pasado enero, cuando compartió en su cuenta de Instagram imágenes de unas radiografías y reveló que sufrió de una fractura durante un rodaje pero prefirió mantener oculto su dolor para no perder trabajos.

“Eventualmente perdí cada cosa por la que me había estado matándome durante el último año. Todo. Me sentí más débil de lo que jamás me he sentido. Pequeña y derrotada, tanto física como mentalmente. Me sentí tan perdida”, confesó entonces.

Por ahora, Eiza parece tener un buen panorama en Hollywood pues recientemente actuó en el spin-off de Fast and Furious, en Hobbs & Shaw y Godzilla vs King Kong.

La actriz también fue noticia hace algunas semanas cuando se supo que tiene un romance con el actor australiano Luke Bracey.

“My favourite [Mi favorito]”, escribió en Instagram junto al emoticono de un corazón, al pie de una fotografía en la que aparecen ella y Luke Bracey mirándose a los ojos y visiblemente enamorados durante la fiesta de Ralph Lauren.