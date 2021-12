Eiza González y Paul Rabil ya no son pareja

Reforma

Ciudad de México.- La actriz Eiza González regresó a la soltería, ya que terminó su relación con el deportista Paul Rabil tras siete meses juntos, reportó Page Six.

"La separación ocurrió hace unas semanas y no fue nada desagradable. Sus horarios de trabajo simplemente no estaban alineados y eso puso tensión en su relación. ¡Aunque seguirán siendo amigos!", indicó una fuente cercana al medio Just Jared.

Aunque representantes de la estrella de Descuida, Yo te Cuido, de 31 años, y del ex profesional de lacrosse, de 35 años, no han respondido a peticiones de comentarios al respecto hasta ahora, parece que las celebridades realmente se mantienen en buenos términos.

Ambos aún se siguen en Instagram, e incluso les ha dado me gusta a algunas de sus publicaciones desde la ruptura.

Rabil se retiró del lacrosse el pasado septiembre, y agradeció el apoyo de sus fans con una publicación en redes en la que añadió una fotografía de sí mismo acurrucado con González en un campo de juego durante su ceremonia de retiro.

"Las palabras no son suficientes para expresar lo orgullosa que estoy de ti. Eres un ejemplo de persona cariñosa y de dador desinteresado con todos los que te rodean. Saludos al futuro", comentó la protagonista de Lola Érase una Vez en la publicación.

Fue en mayo cuando salieron los primeros reportes sobre su relación, luego de que ambos acudieran juntos a la celebración del cumpleaños 34 del multimillonario Jamie Reuben.

"Estaba claro que son pareja y han estado saliendo desde hace un tiempo", comentó un informante de Los Ángeles.

González estuvo previamente vinculada al actor Timothée Chalamet, en junio de 2020, y al modelo Dusty Lachowicz, en diciembre de ese año; también salió con el artista Josh Duhamel durante varios meses en el 2018.

Rabil, por su parte, se divorció de su compañera jugadora de lacrosse Kelly Berger en 2017, tras tres años de matrimonio.