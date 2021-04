Eiza honró a su papá con el filme 'Spirit, El Indomable'

Reforma

Ciudad de México.- Cuando tenía 12 años, Eiza González recibió la peor de las noticias. Su padre, Carlos, había muerto en un accidente de motocicleta. La vida de la actriz fue golpeada por un tornado. La depresión y el llanto la infestaron.

Ahora que la mexicana tiene 31 y triunfa en Hollywood, el recuerdo de su papá la movió a aceptar un papel animado y volver a cantar. Los que se van, sabe Eiza, siguen empujando a los que se quedan.

Reflejo de ello es Spirit, El Indomable, nuevo filme de Dreamworks cuyo trailer oficial ya está disponible. Allí, interpreta a Milagro Navarro, una escaramuza de charrería que muere durante una peligrosa acrobacia.

A su hija, la valiente Lucky (Isabela Moner), le duele su ausencia. Pero con ayuda del famoso corcel mustang y de sus amigos, hará frente a cuatreros y escenarios salvajes. El espíritu de su madre arde en ella.

"Esto (participar en la cinta) es un regalo para mi padre. Por eso la hice. Tuve una conexión con el personaje de Milagro como yo sentía una con mi papá. Es mi regalo a él por todo lo que me dio", dice en entrevista.

"Creo que es lindo normalizar que después de una pérdida tan grande, uno puede seguir adelante, y con mucha fuerza , más fuerte que nunca... que es de lo que la canción (que interpreta) habla".

Eiza, una de las estrellas de Godzilla vs Kong, el filme hollywoodense más taquillero de la era pandémica, llevaba años sin cantar. En Spirit..., que mezcla las culturas mexicana y estadounidense, tiene uno de los temas principales.

La canción se la cantaba Milagro a Lucky cuando era pequeña. La niña la atesora como un talismán para darse fuerza en los momentos más duros.

"Es preciosa (la canción). Hubo muchas cosas que me atrajeron a este proyecto. Una de las partes más importantes era que tenía la oportunidad de cantar, y cantar en español e inglés, y yo me siento muy orgullosa de mi lengua y de dónde vengo.

"Me gustó mucho de esta historia que acoge elementos latinos. Es la historia de una niña que es mexicana-americana, y que realmente acoge las raíces latinas. Me pareció muy lindo. Pocas veces vemos eso".

La capitalina tenía experiencia en el doblaje al español de títulos como The Croods. Construir a un personaje animado desde cero, como hizo en Spirit, El Indomable, es algo nuevo para ella.

Inspirada en la serie Spirit: Riding Free, la producción, donde también participan figuras como Jake Gyllenhaal y Julianne Moore, permitió a Eiza algo inédito: ser madre, aunque sea en la ficción.

"Espero que por ahora nada más sea en la animación donde pueda hacer ese tipo de personajes, porque según yo en mi mente soy muy joven para tener hijos, aunque no lo soy.

"Conozco a Isabela por otras razones y le escribí: 'Voy a ser tu mamá'. 'What?' ¿Cómo que vas a ser mi mamá si somos casi de la misma edad?', me dijo. La amo, pero no lo somos (Moner tiene 19)", dice con humor.

En Spirit.., el personaje de Eiza es esposa de Jim Prescott, cuya voz la hace Gyllenhaal. Para la mexicana resulta curioso, pues ambos acaban de grabar juntos Ambulance, la nueva cinta de acción de Michael Bay.

"Lo que hizo (Jake) en Spirit... es muy lindo. Pocas veces lo hemos visto en algo así. Estoy supercontenta de ser parte del proyecto, se siente como una familia".