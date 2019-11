¿El actor Alejandro Sandí mintió y todo fue un autosecuestro?

Ciudad de México.- El productor Emmanuel Duprez reveló para el programa Sale en Sol de Imagen Televisión que tiene fuertes dudas acerca del supuesto secuestro que sufrió el actor Alejandro Sandí en el Nevado de Toluca el pasado 24 de noviembre.

El productor sostuvo que para él es como “un montaje”, en el que detalló no fueron partícipes ni Esmeralda Ugalde, ni Vanessa Arias.

Dijo que el comportamiento de los delincuentes es muy sencillo y se pregunta ¿por qué habiendo dos mujeres y una muy famosa (Esmeralda) por qué me quedo con el menos famoso de los tres?

“Además los delincuentes se quedaron con el que físicamente es mucho más complicado de someter porque Alejandro mide como 1.90 metros, hace mucho ejercicio”, ese y otros detalles hacen dudar de la realeza del secuestro que el joven y sus amigos reportaron en días pasados.

Emmanuel Duprez agregó “se quedan con el menos famoso y ¿lo sueltan a él y a un francés casual por 30 mil pesos en la noche?, cuando Alejandro no tiene dinero, acaba de trabajar no sé en donde por un trabajo que le consiguió una exnovia de él… No... a todas luces ESO NO SUENA COMO UN SECUESTRO REAL”.

Mencionó que el perfecto gancho era Esmeralda, y no Sandí; concluyó.