'El actor principal', filmada a la viva México

Ciudad de México.- Mientras los actores Hugh Jackman y Patrick Stewart desfilaban en 2017 por la alfombra roja de la película Logan, la directora Paula Markovitch, con tres cámaras escondidas y sin ningún tipo de permiso, rodaba en la misma alfombra una pelea con los protagonistas de El actor principal, cinta que se encuentra en proceso de posproducción y que busca hacer una reflexión acerca de la mirada/concepto que suelen tener los europeos sobre los países en vías de desarrollo.

“Mi propuesta es una reflexión sobre la mirada que tiene Europa sobre Latinoamérica y África, sobre los países más pobres, por decirlo de alguna manera, en donde se pone de manifiesto el tipo de películas que eligen proyectar en este tipo de festivales internacionales.

“Pienso que muchas veces es una mirada condescendiente de esos certámenes que quieren de alguna manera confirmar lo que piensan de nosotros. Los festivales grandes encarnan la mirada que Europa tiene de Latinoamérica y sus países.

“Si hoy en día un cineasta latinoamericano quiere mostrar su trabajo en Europa tiene muchas más posibilidades si sus temas son de denuncia y si muestra una sociedad victimizada”, expresó en entrevista exclusiva con Excélsior Paula Markovitch.

La directora, quien ha estado detrás del aclamado filme El premio (2011), comentó que los certámenes europeos como el de Cannes, Venecia o Berlín, suelen hablar de nuestros países a través de historias que sólo tienen que ver con la violencia, la miseria y la pobreza.

“Se me ocurre hablar de una madre soltera que es pobre. La historia se va a centrar en ella y en sus circunstancias, pero ella no solamente es eso, también reúne fuerza y tienen características particulares. Parece que sólo somos ante los ojos de ellos lo que nos pasa, sin embargo somos mucho más que eso, hay más cosas que nos definen.

“De tal suerte, mi propuesta fílmica era la de construir un personaje que se sintiera incómodo en la definición que los demás tienen de él”, complementó la realizadora de origen argentino.

El actor principal, cuyo guion corrió a cargo de la propia Markovitch, cuenta la historia de Luis (Marcelo Cerón), un hombre que llega a presentar a Berlín el filme Espejos del que es protagonista.

En él se narra su historia, misma que versa sobre cómo ese hombre roba los espejos del auto de un director de cine y en vez de que éste lo demande, se pone a platicar con el ladrón. Al ver que su vida es muy interesante, decide hacerle una película, misma que fue elegida para proyectarse en Berlín.

Cuando Luis llega a la Berlinale para presentar la cinta inspirada en su vida, se siente un poco aturdido y en vez de ir a la premier, decide esconderse en la lavandería del hotel, donde conoce a Azra, una mujer albanesa (Vjollça Bajraj), quien a su vez le cuenta su historia como sobreviviente de guerra.

“Siento que lo que se les pide a estos actores no profesionales, que muchas veces son talentosísimos, es dar una versión lastimera de sí mismos. El protagonista de mi historia justamente está incómodo con ese mundo que tiene frente a él, pues él no se considera ninguna víctima. Él es un cabrón que elige lo que quiere y que está incómodo con eso que filmaron sobre él.

“Esa fue mi intención al dibujar a este personaje. Curiosamente he tenido esta discusión con varios amigos y me dicen que cómo ese hombre no va a estar contento con lo que está viviendo en el festival. Yo les digo que sí lo está, pero él busca divertirse de otra manera, él prefiere un encuentro divertidísimo que tiene con una lavandera albanesa en vez de ir a su premier”, acotó Markovitch.





El filme, que se rodó durante diez días en el marco del Festival de Cine de Berlín, justo en las distintas alfombras rojas en las que los actores de Paula tenían que sacar una secuencia en la que terminaban con los rostros ensangrentados, contó con el apoyo de los productores Geminiano Pineda y Mauricio Valle, quien está a punto de estrenar la versión mexicana de Como si fuera la primera vez, que en 1994 protagonizaron Adam Sandler y Drew Barrymore.

El crítico y director de cine Mauricio Valle, quien ahora funge como productor de El actor principal, comentó que este proyecto adquiere mayor relevancia luego del fenómeno que se provocó a nivel mundial tras el estreno de Roma, cinta de Alfonso Cuarón que cuenta en el papel principal con Yalitza Aparicio, una joven indígena que no tenía nada que ver con el mundo de la actuación y que hoy en día se está labrando una carrera en el mundo del entretenimiento.

“Esta película se entiende mejor en un mundo post Roma, que ha sido lo más relevante que ha salido en este país con estas dimensiones y que maneja el mismo discurso que tiene El actor principal.

“Nuestro proyecto no tiene que ver con la creación de una carrera ni con Yalitza, más bien tiene que ver con la visión que se tiene de las películas de nuestra sociedad. La crítica no tiene nada que ver con las personas o sus carreras, eso está increíble, pues Yalitza no es la única que ha vivido eso, más bien nuestra película habla de un discurso social”, aclaró Mauricio Valle.

En cuanto a las complejidades que implicó rodar “a la viva México” en algunas alfombras rojas que se llevaron a cabo en la edición del 2017 de la Berlinale, Valle explicó que lo principal fue evitar ser aprehendidos por la seguridad del festival.

“¡Es que fue toda una experiencia! Todas las noches nuestros actores llegaban a la alfombra roja con sangre porque de eso iba la escena, era una pelea. El equipo de seguridad ya nos tenía identificados, pues todas las noches llegábamos a filmar.

“Una de ellas, la seguridad se fue sobre nosotros y salimos corriendo de la alfombra roja. Éramos ocho personas del equipo de producción corriendo con tres cámaras”, rememoró Valle.