El asesino Dexter vuelve para reparar el daño

Reforma

Ciudad de México.- En busca de redimir el daño suscitado tras el decepcionante final de Dexter en 2013, el equipo detrás de la serie volverá a poner en pantalla al asesino de aterradora sonrisa, con Dexter: New Blood.

"Remediarlo fue parte de nuestra motivación para regresar, sin duda. Creo que el final fue desconcertante para la gente, irritante, frustrante y todos los adjetivos negativos. Es un show importante para todos nosotros y fue la oportunidad de revisitarlo y redefinir su legado.

"Por la manera en la que terminó, regresar había sido una posibilidad que había estado en el aire desde hace mucho tiempo y se había planteado en distintas ocasiones, pero nunca se sintió bien en términos de la historia y el tiempo", explicó el protagonista, Michael C. Hall, dentro del panel de la serie en la edición 2021 de la Comic Con San Diego.

En la nueva entrega, que estrenará este 7 de noviembre por Show Time, mostrará al personaje tras haber huido a un pequeño pueblo pintoresco lejos de Miami, en busca de enterrar los demonios de su pasado.

"Es como cumplir una penitencia por la gente que murió cercana a él y en cuanto a la abstinencia (por matar). Lo que imagino es que está tratando de ejercitar su resistencia, su habilidad de contenerse como una nueva forma de poder, es la única forma en la que lo veo viviendo sin matar, si es que no lo ha estado haciendo", adelantó el actor de 50 años.

La producción de 10 episodios presentará también a nuevos personajes como Angela (Julia jones), con quien Dexter mantendrá una nueva relación, así como el regreso de viejos roles.

Y aunque dará continuidad a su trama 9 años después del final, casi al igual que el tiempo transcurrido en la vida real, para el artista detrás del asesino, retomar el rol le resultó extrañamente sencillo.

"Volver a interpretarlo se sintió extraño por lo familiar que resultó, fue como esa sensación de sentir como si todo el tiempo que pasó hubiera sido como un sueño.

"Fue muy loco reactivar algo que pensaste que se había ido, sospechaba que no lo recordaría, pero aún podía olerlo", compartió entre risas.

Regresa el muñeco diabólico por un nuevo juego

Chucky, el muñeco que ha aterrorizado a generaciones, volverá también con una nueva serie que retomará la esencia de uno de sus filmes más aplaudidos de su saga, Chucky: El Muñeco Diabólico 2 (1990).

The Legacy of Chucky, como se titula el proyecto que llegará el 12 de octubre a SyFy, presentará a los personajes de Andy (Alex Vincent) y Kyle (Cristine Elise) 30 años después, y profundizará en el origen del juguete.

Hace dos años, en un poco exitoso intento de reboot fílmico, Mark Hamill puso voz al muñeco en cuyo interior habita el alma de un asesino en serie, pero en este proyecto volverá su intérprete clásico: Brad Dourif,

"Una serie tiene ventajas que un filme no. Te mostrará menos, pero significará mucho más, y estoy muy interesado en ver lo que los fans pensarán de ella", expresó Dourif en la Comic Con.

¡Tiene Doctor aliado cómico

En la décimo tercera temporada de Doctor Who, el comediante John Bishop se unirá a la trama con un nuevo personaje que hará equipo con la doctora (Jodie Whittaker) y su aliada Yasmin 'Yaz' Khan (Mandip Gill) para vivir la aventura más grande a la que se han enfrentado hasta ahora.

"Es muy diferente a cualquier cosa que haya hecho antes, había hecho comedia en stand up y muchos trabajos actorales, pero ésta es una serie icónica y tiene una escala internacional mayor a cualquier cosa que haya hecho", expresó Bishop en un panel en la Comic Con, quien estuvo a punto de rechazar el rol por una gira que fue cancelada ante la pandemia.

Durante la Comic Con San Diego, el creador y productor Chris Chibnall, Whittaker, Gill y Bishop adelantaron algunas de las sorpresas que traerá la nueva entrega como la adición de Jacob Anderson (Game Of Thrones) al elenco y el regreso de algunos antiguos y poderoso monstruos.Atracos y apocalipsisPese a que es la precuela de El Ejército de los Muertos, Army of the Thieves, que llegará a Netflix a finales de año, no será una película de zombis, aclararon sus productores, Zack y Deborah Snyder.

Sin embargo, aseguraron que eso no significará que no estará llena de hazañas, acción y hasta romance.

La trama, que se desarrolla durante los primeros días del brote viral, seguirá al experto en cajas fuertes Ludwig Dieter (Matthias Schweighöfer), quien será convocado para armar a un equipo fuera de lo ordinario que intentará salvar al mundo de su apocalipsis.

"Empieza siendo la historia de este personaje Dieter y la historia de cómo salva al mundo, pero es realmente una historia de amor y de encontrar una mujer maravillosa con quien pasar la vida y hacer amigos y ser raro y especial. Para ser honestos es casi un musical", bromeó el protagonista, quien también funge como director.