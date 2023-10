El baúl de los recuerdos: 'Sex and the City'

Ciudad de México.- La serie Sex and the City narra la vida de cuatro jóvenes neoyorquinas: Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis) y Samantha (Kim Cattrall), que están en sus 30 viviendo su etapas amorosas y sexuales. Este programa, creado por Darren Star, fue muy popular a finales de los 90 e inicios del 2000 por ser grabado en las calles de Nueva York y por la diversidad y complejidad de sus personajes.

Sexo en la Ciudad relata la historia de una columnista especializada en relaciones, Carrie, y sus tres amigas: Samantha, quien está enloquecida por el sexo; Charlotte, siempre hambrienta de matrimonio, y Miranda, una impasible abogada. Las cuatro exploran la escena romántica de Manhattan, mientras narran los hábitos de ligue de los solteros neoyorquinos.

Tuvo seis temporadas en donde el público fue partícipe de las travesías amorosas, dramáticas y de crecimiento de las neoyorquinas.

La serie de comedia vio la luz a mediados de 1998. Fue creada por Darren Star (Emily en París), de la casa productora HBO.

Carrie Bradshaw

Sarah Jessica Parker

Carrie Bradshaw fue interpretada por Sarah Jessica Parker, quien fungió como la protagonista y narradora de la serie.

Bradshaw lleva una vida que muchos sueñan y pocos tienen, pues cuenta con su propio estudio y un presupuesto bastante alto como para tener un amplio armario lleno de prendas de grandes diseñadores.

Su estilo aspiracional es quizás el porqué este personaje se volvió tan icónico e incluso en uno de los más importantes de la cultura pop del siglo 21.

Este personaje está inspirado en Candace Bushnell, quien escribió una columna real llamada "Sex and the City" para The New York Observer. Bushnell hizo una compilación de sus artículos en un libro que sacó en 1996, con el mismo nombre, que sirvió de base para la serie de HBO.

Para Parker, dar vida a Carrie fue un parteaguas en su carrera y en su vida, pues después de la serie se convirtió en toda una fashionista, posicionándose como un ícono de estilo para las neoyorquinas.

Aprovechando la fama que le dejó Carrie, la oriunda de Ohio, fue parte del reparto estelar en La Joya de la Familia, cinta que le valió una nominación al Globo de Oro como Mejor Actriz de Comedia. En 2006, protagonizó el gran éxito Soltero en Casa, al lado de Matthew McConaughey; ambas comedias románticas se convirtieron en sus trabajos cinematográficos más recordados antes de que regresara a los zapatos de Bradshaw en And Just Like That.

Cabe mencionar que Parker también lanzó SJP, su línea de calzado y fragancias.

Samantha Jones

Kim Cattrall

Sexo en la Ciudad no hubiese sido lo mismo sin la icónica, irreverente e independiente Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall.

Jones es la creadora de una exitosa agencia de relaciones públicas que, gracias a sus múltiples clientes, la lleva a adquirir un gran departamento -desde la primera temporada-, pagar sus propios lujos y hacer múltiples celebraciones a lo largo de la serie.

Se caracteriza por ser una mujer franca, exitosa, segura y leal a sus amigas, a sus convicciones y a su ideología de ser feliz sin complacer a nadie más que a ella misma. También se le recuerda por ser el personaje que tiene un mayor número de amantes, apetito sexual y, además, ayuda a desmitificar un sinnúmero de tabúes que rodean el sexo. Se le suman sus grandes lecciones, consejos y falta de prejuicios.

Para la secuela And Just Like That, la actriz no fue requerida, lo que provocó decepción entre los fans de la serie, puesto que consideran a Samantha un personaje más relevante y querido que Carrie. Aunado a esto, su gran ausencia se debe a que la relación de Kim con Parker se tornó tensa debido a la popularidad de su personaje y el ajuste en salarios, pues Sarah Jessica era quien ganaba más de todo el elenco, aunque todas las actrices tuvieran la misma relevancia en la trama.

La histrionisa británica, después de Samantha, ha continuado con su carrera actoral en proyectos como Sueños Sobre Hielo y la franquicia de Star Trek, las series Cómo Conocí a tu Padre, Filthy Rich, Sensitive Skin y Queer as Folk.

Charlotte York

Kristin Davis

El personaje es interpretado por Kristin Davis. Charlotte York-Goldenblatt es considerada la "princesa de Park Avenue", quien nació en el seno de una familia élite de Connecticut.

York estudió en Smith College, en la primera temporada trabajó como curadora de arte en una galería de Soho y en ocasiones menciona que sueña con tener su propia galería de arte.

Charlotte está obsesionada con encontrar el marido ideal y formar una familia perfecta, que de eso hace alusión gracias a una de sus frases más recordadas: 'Estuve teniendo citas desde los 15, estoy exhausta. ¿Dónde está?'.

También se caracteriza por su gran estilo sofisticado, acompañado por majestuosos accesorios. Suele jugar tenis y tiene predilección por las películas de Elizabeth Taylor, al nivel que después de entrar en depresión se pregunta qué haría la mítica actriz en su situación.

Es uno de los personajes más tradicionales y conservadores de la serie, pero aun así brilla con luz propia.

Kristin también hizo carrera en Hollywood y en el teatro, sin embargo, no ha llegado a protagonizar cintas ganadoras de premios, aunque ha participado en unas muy populares como Las Aventuras de Sharkboy y Lavagirl.

En 2021, participó en la cinta Ilusiones Mortales y actualmente la vemos de nuevo encarnando a Charlotte en la secuela And Just Like That.

Miranda Hobbes

Cynthia Nixon

Cynthia Nixon da vida a Miranda Hobbes, una abogada graduada de Harvard, quien a lo largo de la serie y por frases como: 'Terminé primera en mi clase de litigación', se puede deducir que ha sido una estudiante modelo y que el ser la mejor de su clase la llevó tanto a convertirse en socia de una prestigiosa firma de Nueva York como a comprar su propio departamento, aunque en ocasiones le resulte difícil mantenerlo.

Sarcástica, audaz e inteligente, eso es lo que ha llevado a Hobbes a retomar gran importancia en este siglo, pues representa todo lo que se desea ver en el nuevo rol de la mujer en pantalla.

En toda la serie se le puede observar con tres hombres con los que mantuvo relaciones serias. La primera con Skipper Johnston termina debido a que lo encuentra muy joven e inmaduro; en la segunda con Robert Leeds, quien es un médico deportivo de los Knicks de NY, ella siente mucha atracción por él pero no amor, por lo que cuando éste le revela sus verdaderos sentimientos, Hobbes decide dar por terminada la relación. Y la tercera con Steve Brady, que empezó como una aventura, fue con quien finalmente se quedó, tras una relación de idas y venidas.

Nixon después de encarnar a la feminista e independiente Miranda se enfocó más al teatro, en obras como Rabbit Hole (2006) y The Wit (2012); y dentro de la pantalla ha estado en James White (2015), A Quiet Passion (2016) y las series de Hannibal (2014), Ratched (2020) y The Gilded Age (2022)

En 2018 incursionó en el activismo político y se postuló como gobernadora de Nueva York. Igualmente, es defensora de los derechos LGBT+. Conoció a su esposa a una manifestación en 2002 y finalmente contrajeron nupcias en otra manifestación, en 2008.